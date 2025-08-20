Violencia en la Copa Sudamericana: fanático es arrojado desde las tribunas durante riña en Argentina | VIDEOS

La noche de Avellaneda quedará en los libros de historia del futbol latinoamericano. Nuevamente la violencia se registra en un partido de la Argentina, donde según las primeras imágenes fanáticos del Independiente y la Universidad de Chile protagonizaron una intensa riña.

El marcador era de 1-1 durante la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana, sin embargo, a los 3 minutos de inicio de la parte complementaria el encuentro tuvo que suspenderse por una serie de actos violentos en el área de las tribunas, dejando un saldo de heridos aún desconocido.

En las imágenes que han circulado en plataformas digitales se observa como las dos hinchadas chocan en una trifulca, arrojan butacas y hacen explotar bombas. Tanto los jugadores locales como visitantes pidieron a los fanáticos que guardaran la calma pero el fuego se había encendido.

Entre agresiones de propios simpatizantes, hasta represión de la policía en las afueras del estadio Libertadores de América. Las imágenes que llegaron los medios de Argentina eran lamentables, donde nuevamente hinchas chilenos se ven involucrados en esto, exponiendo al club (en este caso la U) a serios castigos de la Conmebol.

“La policía no pudo garantizar la seguridad para finalizar el partido”, fue la determinación protocolar en el Estadio. Más tarde, las redes oficiales de la Copa Sudamericana confirmarían que el partido fue cancelado, igual que el Colo Colo - Fortaleza del 10 de abril.

Alrededor de 100 barristas de Independiente ingresaron al lugar en donde se encontraban algunos fanáticos chilenos. Los acorralaron y sostuvieron un enfrentamiento directo. Ahí, incluso, algunos hinchas de la U saltaron desde la bandeja superior al vacío para arrancar de la encerrona de los hinchas del Rojo.

Tanto Independiente como U de Chile se encuentran actualmente expuestos a recibir un castigo, aún más el conjunto argentino por ser local. Será la comisión de la Conmebol la encargada de decidir las sanciones para el estadio y ambos equipos con historia en el Balompie mundial.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha condenado los hechos sucedidos en Avellaneda, por lo que aseguró realizarán las investigaciones correspondientes y brindarán apoyo a los fanáticos chilenos que resultaron heridos tras la riña durante la Copa Sudamericana.