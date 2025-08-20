Rob Gronkowski regresará a los New England Patriots

Rob Gronkowski, considerado uno de los mejores alas cerradas de la NFL, confirmó que el dueño de los New England Patriots, Robert Kraft, lo acpeto para regresar al equipo y poder retirarse con la escuadra que los vio llegar y ganar el Super Bowl.

Rob Gronkowski, regresó a Boston para inaugurar oficialmente el Gronk Playground, un proyecto en el que trabajó durante cinco años y que busca ofrecer un espacio accesible y seguro para niños de todas las capacidades. Durante la ceremonia, Gronkowski expresó su deseo de devolver algo a la comunidad que lo apoyó a lo largo de su carrera.

Además, Robert Kraft, presidente de los Patriots, avaló la propuesta de Susan Hurley de firmar a Gronkowski por un día para que pueda retirarse oficialmente como Patriot, marcando así su regreso simbólico al equipo que lo vio consagrarse.

Heartwarming: The legendary Rob Gronkowski has officially opened the Gronk Playground to give back to the city of Boston.



Rob Gronkowski ganó 4 veces el Super Bowl

Rob Gronkowski, nacido el 14 de mayo de 1989 en Amherst, Nueva York, es una de las figuras más emblemáticas de la NFL. Jugó como ala cerrada, principalmente con los New England Patriots, donde se consolidó como pieza clave en la ofensiva de Tom Brady y Bill Belichick.

Conocido por su fuerza, carisma y celebraciones, ganó cuatro Super Bowls, tres con los Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers. Sus récords en recepciones y touchdowns lo convierten en uno de los mejores en su posición. Fuera del campo, es personalidad mediática, empresario y referente del fútbol americano moderno.