La temporada pasada los Atlanta Falcons apostaron fuertemente por Kirk Cousins, quien venía de ser un referente de la ofensiva de los Minnesota Vikings, por lo que no dudaron ni por un segundo en ficharlo comenzando la agencia libre. El contrato que le dieron a Cousins fue por cuatro años, a cambio de 180 millones de dólares, lo cual nos hizo pensar a todos que sería su Quarterback franquicia por lo menos durante ese tiempo, sin embargo, Cousins venía recuperándose de una lesión en el tendón de Aquiles, misma que lo dejó fuera de los emparrillados desde la jornada ocho de 2023.

Fue por esta razón, que los Falcons decidieron tener un plan b, en caso de que Cousins no rindiera lo esperado, y así fue como reclutaron al mariscal de campo novato Michael Penix Jr. con la octava selección global en el Draft del año pasado. Esto le cayó como balde de agua helada a Cousins, ya que él no sabía de los planes que tenía la directiva de elegir tan pronto a su sucesor, sin embargo, decidió no quejarse y ponerse a jugar, pero lamentablemente para su causa, no rindió lo esperado, lanzando un pase de anotación a cambio de nueve intercepciones en sus últimos cinco encuentros, lo que le valió ser enviado a la banca para las últimas tres jornadas de la temporada.

Durante los tres encuentros en los que Michael Penix jugó como titular, logró demostrar un muy buen ritmo a la ofensiva, ya que cuenta con un excelente brazo, además de gran movilidad, a diferencia de Cousins, por lo que para esta temporada Penix será el Quarterback titular del equipo.

El mariscal de campo de los Atlanta Falcons, Michael Penix Jr., enfrentando a los Tennessee Titans, Créditos: AP

Los Falcons cuentan con un elenco estelar a la ofensiva, mismo que deberá de arropar a su joven mariscal de campo, comenzando por el receptor Drake London, quien finalmente explotó el año pasado al haber conseguido más de 1,200 yardas y 9 recepciones de anotación, lo que lo coloca entre los mejores de la liga.

De quien se espera que finalmente logre dar el tan esperado estirón, es del ala cerrada Kyle Pitts, el cual llegó a la NFL con bombos y platillos, ya que pintaba para ser uno de los mejores jugadores en su posición, sin embargo, ha sido una de las mayores decepciones de los últimos años. Pitts ha sido incapaz de conseguir más de 700 yardas en una temporada, además de que, en sus cuatro años de carrera, solamente tiene diez anotaciones, promediando menos de tres por temporada.

El segundo receptor del equipo es el veterano Darnell Mooney, a quien le vino muy bien cambiar de aires, ya que se acopló de maravilla a la ofensiva del equipo, caso contrario a lo que le pasó con los Chicago Bears, sin embargo, Mooney se encuentra recuperándose de una lesión, por lo que es incierto que pueda estar listo para el arranque de la temporada.

El corredor de los Atlanta Falcons, Bijan Robinson (7), y el mariscal de campo Michael Penix Jr. (9), durante un entrenamiento: Créditos: AP

Quien sí se encuentra más que listo para seguir rompiéndola en la liga, es el corredor Bijan Robinson, quien no se cansó de devorar yardas el año pasado. Robinson es uno de los mejores corredores de la liga, ya que cuenta con una excelente habilidad para explotar los espacios y por si esto fuera poco, también cuenta con excelentes manos, lo cual será de gran utilidad para su mariscal de campo, ya que puede servirle como válvula de escape en los momentos de mayor apremio.

A diferencia de la ofensiva, la defensa del equipo tiene mucho por mejorar esta temporada, ya que el año pasado fueron el segundo equipo con menos capturas de Quarterback, por lo que se dieron a la tarea de reforzar la línea defensiva para así generar mayor presión en los mariscales de campo contrarios. Para esto contrataron a Leonard Floyd y a Morgan Fox, quienes serán los mentores de las dos alas defensivas novatos Jalon Walker y James Pearce Jr., los cuales fueron reclutados durante la primera ronda del Draft de este año. El linebacker de los Atlanta Falcons, Jalon Walker (11), se ejercita durante la práctica. Créditos: AP

El calendario que les espera durante las ocho primeras semanas será brutal, ya que jugarán contra siete equipos que son de los favoritos para clasificar a la postemporada este año, pero para su buena fortuna, se encuentran en una de las Divisiones más relajadas de la Conferencia Nacional, en la que el único equipo dominante son los Tampa Bay Buccaneers, mientras que el resto de los equipos (Panthers y Saints) se encuentran en reconstrucción, por lo que al equipo de Atlanta le queda cierta esperanza de poder avanzar a los Playoffs, pero será necesario que Michael Penix demuestre que se encuentra listo para las grandes ligas, ya que Kirk Cousins buscará cualquier oportunidad para recuperar la titularidad.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 8-9

Diego Carreño

@diegocarrenoff