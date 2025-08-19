Los Commanders fueron el equipo Cenicienta de la temporada pasada, ya que se quedaron a tan solo un partido de llegar al Super Bowl, lo cual dejó sorprendido hasta a los fans más optimistas del equipo, quienes nunca se hubieran imaginado que resurgirían de las cenizas como el Ave Fénix, después de haber estado tantos años sumidos en las tinieblas, gracias a su antiguo dueño Dan Snyder.

La llegada de Dan Quinn al banquillo fue apoteósica para un equipo que estaba acostumbrado a terminar en los últimos lugares de su División. En 2023 solamente ganaron 4 partidos, lo cual contrasta completamente con lo realizado el año pasado, en donde terminaron con récord de 12-5.

Si bien es cierto que el entrenador Quinn y el Gerente General Adam Peters fueron quienes armaron al equipo, este éxito no hubiera sido posible éxito sin el Quarterback novato Jayden Daniels, quien no solamente fue letalmente certero por aire, sino que también logró desangrar a las defensivas contrarias por tierra. Daniels corrió para casi 900 yardas, dándole así una nueva dimensión al ataque de un equipo que desde Robert Griffin III no había tenido un mariscal de campo con características similares. Otra cosa que tienen en común estos dos Quarterbacks es que ambos ganaron el premio al mejor jugador novato ofensivo del año, pero lamentablemente, poco después se fue en picada la carrera de Griffin debido a una lesión en los ligamentos de la rodilla, la cual le impidió recuperar el mismo nivel.

El mariscal de campo de los Washington Commanders, Jayden Daniels, calienta antes de un partido de pretemporada contra los Cincinnati Bengals. Créditos:AP

Un problema que deben de resolver de inmediato es con su línea ofensiva, ya que Daniels fue el sexto Quarterback más capturado de la liga, a pesar de su gran movilidad. Es por esto que este año contrataron al tacle izquierdo Laremy Tunsil, quien ha sido seleccionado al Pro Bowl en cinco ocasiones, además de haber reclutado en el Draft al tacle novato Josh Conerly Jr.

Otra de las principales contrataciones fue la del receptor Deebo Samuel, proveniente de los San Francisco 49ers. Hace un par de años Samuel era un monstruo con el ovoide en sus manos, ganando múltiples yardas después de la recepción, sin embargo, durante su carrera ha sido propenso a sufrir varias lesiones, las cuales han ido mermando su desempeño, por lo que Samuel cada vez luce más lento, además de que a esta pretemporada se presento con un notable sobrepeso.

En el remoto caso de que Samuel pueda mantenerse sano todo el año, podría convertirse en un arma muy importante para Daniels, ya que finalmente Terry McLaurin tendría un compañero que le ayudaría a abrirle más espacios, debido a que las defensivas contrarias no podrían enfocarse únicamente en él.

Mc Laurin lleva cinco temporadas consecutivas rebasando las 1,000 yardas, además de que en el 2024 consiguió 13 recepciones de anotación, por lo que actualmente se encuentra en medio de una disputa salarial ya que no está conforme con su salario actual, por lo que está pidiendo alrededor de 30 millones de dólares al año, aunque su edad no le ayuda mucho, ya que se encuentra próximo a cumplir 30 años.

El receptor abierto de los Washington Commanders, Terry McLaurin. Créditos: AP

Luke McCaffrey (hermano menor de Christian McCaffrey de los 49ers) es uno de los jugadores que más quedaron a deber la temporada anterior, ya que casi no tuvo acción debido a su bajo rendimiento en los entrenamientos. Otro jugador que ya debe hacerse notar es el ala cerrada Ben Sinnott, quien fue su segunda selección del 2024. Sinnott tuvo muchos problemas para adaptarse, sin embargo, este año tiene la obligación de superar al veterano Zach Ertz, a quien ya no le queda mucho gas en el tanque a sus 34 años.

La dupla de corredores compuesta por Brian Robinson y Austin Ekeler fue mucho más fructífera de lo que pudimos habernos imaginado, pero ambos tienen mucho trabajo por delante. Ekeler debe de cuidar mejor el balón, ya que tuvo 4 fumbles el año pasado, lo que es inaceptable en la NFL. Mientras tanto, cada vez crecen más los rumores de que Robinson podría ser intercambiado a otro equipo antes de que inicie la temporada, lo que dejaría al equipo sin muchas opciones para cubrir la posición, siendo el novato Jacory Croskey-Merritt y Jeremy McNichols los favoritos para complementar al veterano Ekeler.

Los Commanders tendrán que refrendar lo hecho en el 2024, lo cual luce bastante complicado, pero tienen el potencial para hacer un buen papel nuevamente, ya que, a pesar de contar con varios huecos, sobre todo a la defensiva, tienen a Dan Quinn, quien es un experto en sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 10-7

Diego Carreño

@diegocarrenoff