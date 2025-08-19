Minnesota Vikings incluyen hombres en su equipo de porristas y causa controversia en la NFL

La reciente inclusión de dos animadores masculinos en el equipo de porristas de los Minnesota Vikings ha generado reacciones encontradas entre los aficionados de la NFL. A pesar de algunas críticas en redes sociales, la organización ha defendido su decisión y ha reiterado su compromiso con la diversidad y el talento como ejes centrales de su programa de animación.

Los nombres de Blaize Shiek y Louie Conn fueron anunciados como parte del escuadrón de porristas para la temporada 2025. La noticia, difundida a través de las redes sociales oficiales del equipo, desató comentarios divididos: mientras algunos celebraron la decisión como un paso hacia la inclusión, otros manifestaron su inconformidad, llegando incluso a amenazar con dejar de apoyar a la franquicia.

Sin embargo, tanto los nuevos integrantes como la institución han respondido con firmeza. Shiek, lejos de mostrarse preocupado por la polémica, ironizó sobre los debates en torno a su participación, minimizando las críticas recibidas.

Por su parte, los Minnesota Vikings emitieron un comunicado en el que subrayaron que la presencia de hombres en equipos de animación no es un fenómeno nuevo.

Aunque muchos fanáticos pueden ver por primera vez a animadores masculinos en juegos de los Vikings, estos ya han formado parte de equipos anteriores y han tenido una presencia constante en el ámbito universitario y profesional”, señaló la organización.

Blaize Shiek y Louie Conn son los nuevos integrantes del equipo de porristas en los Vikings. Foto: IG/blaize_shiek

La NFL y el camino hacia la inclusión

El equipo recordó que cerca de un tercio de los equipos de la NFL cuentan actualmente con animadores masculinos, lo que refleja un cambio progresivo en la liga. En el texto también se destacó que todos los miembros del equipo atraviesan el mismo proceso de selección, caracterizado por audiciones exigentes que evalúan talento, técnica y dedicación.

Cada integrante fue elegido por su capacidad, pasión por la danza y compromiso con la experiencia del día de partido. Apoyamos a todos nuestros porristas y estamos orgullosos del papel que desempeñan como embajadores de la organización”, puntualizó el comunicado.

¿Quiénes son Blaize Shiek y Louie Conn, los nuevos hombres porristas de los Vikings?

Louie Conn llega al equipo con experiencia en el ámbito universitario, pues formó parte del equipo de danza de los Iowa State Cyclones, lo que le dio la preparación necesaria para afrontar las audiciones de los Vikings.

Mientras tanto, Blaize Shiek ha optado por asumir con humor las reacciones negativas, consolidándose como una de las figuras más visibles del anuncio.

Aunque algunos aficionados amenazaron con cancelar sus abonos de temporada debido a la inclusión de Conn y Shiek, el equipo informó que hasta el momento ningún seguidor ha llevado a cabo esa medida.