Fernanda Larios avanza a la final de wakeboard en los Panamericanos Junior 2025

La surfista mexicana Fernanda Larios tuvo un destacado inicio en los Juegos Panamericanos Junior 2025 al clasificarse a la final de la disciplina de wakeboard, luego de asegurar el segundo lugar en su ronda eliminatoria. La competencia se desarrolla en el lago Manene, ubicado en la ciudad de Ypacaraí, en Paraguay, uno de los escenarios acuáticos más emblemáticos de la región.

Con una puntuación de 68.33 unidades, la representante nacional de 19 años avanzó a la instancia decisiva, que se disputará este jueves. Larios quedó solamente por debajo de la chilena Ignacia Holscher Castillo, quien encabezó la eliminatoria con 69.44 puntos, y por encima de la estadounidense Kitt Smith, tercera con 61.11.

Completaron el grupo la brasileña Livia Schuler, con 41.67, y la argentina Lucrecia Amoroso, con 35.00, quienes se ubicaron en cuarto y quinto sitio, respectivamente.

La actuación de Larios confirma el buen momento que atraviesa en su carrera, pues apenas en junio conquistó el campeonato latinoamericano de wakeboard 2025 en la categoría Open Women.

La participación de Larios en Paraguay no solo representa una oportunidad de refrendar su nivel frente a rivales de talla continental. Foto: Archivo

Esa competencia se celebró en Chapala, Boca Laguna, en Santa Cruz de la Soledad, Jalisco, donde la mexicana se impuso con autoridad al sumar 80 puntos. En aquella ocasión superó a la brasileña Mariana Osmark, quien fue segunda con 73.34, y a la propia Holscher, que terminó tercera con 66.22.

Fernanda Larios y Ignacia Holscher protagonizan rivalidad rumbo a la final de wakeboard

El reencuentro entre Larios y la representante chilena añade un matiz especial a la final de los Panamericanos Junior, al tratarse de una rivalidad deportiva que ya comienza a consolidarse en el circuito regional.

En Chapala, la mexicana había demostrado superioridad al imponerse con un margen amplio, aunque ahora fue la chilena quien logró la primera posición en la ronda inicial de Ypacaraí. El desenlace en la final marcará un nuevo capítulo de esta competencia entre ambas.

La participación de Larios en Paraguay no solo representa una oportunidad de refrendar su nivel frente a rivales de talla continental, sino también un paso importante en su consolidación internacional. A sus 19 años, la jalisciense se perfila como una de las figuras emergentes más prometedoras del wakeboard en México y la región.

Este jueves, en el mismo lago Manene, las cinco competidoras volverán al agua para definir a la campeona panamericana junior.

Larios llega con la motivación de su reciente título continental y con la posibilidad de ratificar el crecimiento de su carrera en un escenario de relevancia internacional.

dhfm