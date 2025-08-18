Desde que Ben Roethlisberger decidió retirarse terminando la temporada 2021, los Pittsburgh Steelers han visto desfilar una larga lista de Quarterbacks (Kenny Pickett, Mitchell Trubisky, Mason Rudolph, Justin Fields y Russel Wilson), los cuales no fueron capaces de cargar con el peso de la ofensiva de uno de los equipos con mayor tradición en la liga, por lo que no resulta sorprendente que durante los últimos tres años son el equipo que menos pases de anotación ha lanzado (46).

Mason Rudolph speaks to the media following our game against the Buccaneers. @Acrisure pic.twitter.com/0GBGAX3l2D — Pittsburgh Steelers (@steelers) August 17, 2025

El experimento con Russell Wilson y Justin Fields fue todo un fracaso la temporada pasada. Ahora Fields se encuentra con los New York Jets, mientras que Wilson busca revivir su carrera con los New York Giants, razón por la cual decidieron contratar a Aaron Rodgers, quien a sus 41 años es una sombra del jugador que llegó a ser con los Green Bay Packers hace ya varios años.

Las dos temporadas en las que Rodgers estuvo con los NY Jets fueron por demás decepcionante, tanto para él como para el equipo de la gran manzana, ya que Rodgers sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante su debut con el equipo en el 2023, y el año pasado nunca se le terminó de ver cómodo en el terreno de juego, a pesar de que la directiva de los Jets lo rodeó con los receptores que él había solicitado, como fueron Davante Adams y Allen Lazard, sus grandes amigos con quienes había jugado en los Packers.

La contratación de Rodgers ha generado mucha polémica ya que fuera de las canchas es un personaje muy polémico, además de que muy probablemente ésta será su última temporada en la NFL, por lo que los Steelers también reclutaron al novato Will Howard, quien será el aprendiz de Rodgers, aunque para ello primero tendrá que ganarse su lugar como su suplente, el cual peleará con el veterano Mason Rudolph, quien acaba de volver al equipo.

Con la salida del corredor Najee Harris, la ofensiva lucirá muy diferente este año, ya que será el novato Kaleb Johnson en quien recaerá el peso del ataque terrestre, aunque Johnson iniciará compartiendo acarreos con Jaylen Warren, corredor que es mucho más liviano y quien es especialista para jugadas de tercer down, dejándole las zonas cortas a Johnson, quien con su estatura y peso será un jugador difícil de derribar, sobre todo en situaciones de zona roja.

D.K. Metcalf tiene todo a su favor para convertirse en el blanco favorito de Rodgers, ya que es un jugador que llega sediento de demostrar que continúa siendo un receptor dominante, como lo demostró en sus primeros años jugando con los Seattle Seahawks, equipo en el que se entendía a la maravilla con Russell Wilson, sin embargo, no logró desarrollar esa misma química con Geno Smith, por lo que habremos de esperar a ver cómo le va ahora con Rodgers.

Los Steelers intercambiaron durante la pretemporada al talentoso George Pickens, quien en ocasiones lucía como uno de los receptores más prometedores de la liga debido a sus atrapadas casi circenses, sin embargo, su inmadurez y mal temperamento terminaron por pasarle factura, ya que Mike Tomlin es un entrenador que no soporta las indisciplinas.

'The sands running through the hourglass in terms of team development, guys getting an opportunity to state a case for themselves and to develop the cohesion necessary to get into the season. We're working and working with urgency.' - Coach Tomlin



uD83DuDDD2?: https://t.co/EeNU9IFxkt pic.twitter.com/ss5U0COw36 — Teresa Varley (@Teresa_Varley) August 18, 2025

El Coordinador Ofensivo Arthur Smith es alguien a quien le gusta privilegiar el ataque terrestre, aunque deberá de buscar la manera de mantener una ofensiva equilibrada, para lo que necesitarán del aporte del ala cerrada Jonnu Smith, quien acaba de gozar el mejor año de su carrera con los Miami Dolphins, con quienes consiguió más de 800 yardas y 8 anotaciones.

En la defensiva se encuentran armados hasta los dientes. Hace poco agregaron a sus filas al esquinero Jalen Ramsey, quien se encontraba a disgusto con los Miami Dolphins, por lo que el perímetro de Pittsburgh se verá mucho mejor al tener a Ramsey junto con Darius Slay, aunque el verdadero corazón del equipo continuará siendo T.J. Watt, quien hace poco se convirtió en uno de los jugadores mejores pagados de la liga.

En la primera semana de la temporada regular, Aaron Rodgers y Justin Fields se verán las caras, ya que los Steelers debutarán en contra de los NY Jets, en lo que será uno de los duelos más llamativos de esa jornada.

Mike Tomlin tiene un récord impresionante como entrenador en jefe, ya que nunca ha tenido una temporada perdedora, sin embargo, les urge volver a ser contendientes, para lo cual necesitarán un Quarterback franquicia.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 9-8

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff