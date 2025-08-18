Joe Flacco llega a los Cleveland Browns como QB titular en la temporada 2025

Tras unos días de conversación, los Cleveland Browns anunciaron este lunes que el veterano Joe Flacco será el quarterback titular en el inicio de la temporada regular de la NFL, el próximo 7 de septiembre, cuando reciban a los Cincinnati Bengals, rival directo en la División Norte de la Conferencia Americana.

El entrenador en jefe, Kevin Stefanski, había adelantado la semana pasada que la decisión estaba cerca. Tras la victoria del domingo por 22-13 frente a los Philadelphia Eagles y una reunión de equipo al día siguiente, la organización confirmó la elección.

Flacco, de 40 años y con 18 temporadas en la liga, se impuso a Kenny Pickett y a los novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders en la contienda por la titularidad. Deshaun Watson, quien permanece en la plantilla, se perderá la campaña debido a lesiones.

Browns name Joe Flacco as starting quarterback. pic.twitter.com/uohdSwfif5 — NFL (@NFL) August 18, 2025

Joe Flacco regresa con buena marca

Con 191 partidos como titular en temporada regular, Flacco destaca por su experiencia y consistencia, además de haber sido el único mariscal que no sufrió contratiempos físicos durante el campamento. En 2023, el veterano obtuvo el premio al Regreso del Año de la AP con marca de 4-1 y un promedio superior a las 300 yardas aéreas por juego, contribuyendo a que los Browns alcanzaran los playoffs.

El mariscal debutará en la pretemporada este sábado frente a los Rams, en lo que será el ensayo general para los titulares de Cleveland.