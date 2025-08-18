El Heraldo de México transmitirá en vivo los juegos de los Pittsburgh Steelers y los Denver Broncos

A unos días de que comience la temporada de la NFL y regrese el fútbol americano profesional, El Heraldo de México, a través de Heraldo Radio, se prepara para llevar en exclusiva y en vivo todos los juegos de los Pittsburgh Steelers y los Denver Broncos. Esto será posible gracias a dos alianzas inéditas: por un lado, Heraldo Media Group cerró un acuerdo con los Steelers de la NFL para transmitir sus encuentros en la radio de México, y por otro, con el apoyo de Tico Sports y Máximo Avance se consolidó la transmisión de los Broncos de Denver en nuestra señal.
Con estas asociaciones, Heraldo Media Group se une a dos de las franquicias más prestigiosas de la NFL. De la mano de los Acereros te haremos vibrar con cada corrida demoledora de Najee Harris y la presión defensiva de T. J. Watt, uno de los jugadores más dominantes de la liga. Gracias al acuerdo con Tico Sports y Máximo Avance, también podrás disfrutar de la intensidad del brazo de Bo Nix y del poderío de Patrick Surtain II en la secundaria de los Broncos.
Los fanáticos del americano podrán seguir los juegos del Sunday Night de ambos equipos en cadena nacional a través del 98.5 FM, mientras que el resto de los partidos estarán en directo por nuestra estación 98.5 FM HD2. Además, un resumen de lo mejor de cada jornada de la se presentará en un programa especial de Heraldo Radio para que no te pierdas ni un sólo detalle de lo que ocurre en el emparrillado.
“Queremos que nuestra audiencia vuelva a vivir la emoción del fútbol americano como nunca antes. Esta alianza representa nuestro compromiso por ofrecer contenido de alto valor y relevancia”, comentó Adrián Laris, director de Radio del Heraldo Media Group.
A continuación, consulta el calendario de juegos de estos titanes de la Conferencia Americana en su búsqueda por alzarse con el Vince Lombardi.
Calendario de Juegos Pittsburgh Steelers – Temporada 2025
- Semana 1 – domingo 7 de septiembre, 1:00 PM EDT: vs. New York Jets en MetLife Stadium
- Semana 2 – domingo 14 de septiembre, 1:00 PM EDT: vs. Seattle Seahawks en Acrisure Stadium
- Semana 3 – domingo 21 de septiembre, 1:00 PM EDT: vs. New England Patriots en Gillette Stadium
- Semana 4 – domingo 28 de septiembre, 9:30 AM EDT: vs. Minnesota Vikings en Croke Park
- Semana 5: Descanso
- Semana 6 – domingo 12 de octubre, 1:00 PM EDT: vs. Cleveland Browns en Acrisure Stadium
- Semana 7 – jueves 16 de octubre, 8:15 PM EDT: vs. Cincinnati Bengals en Paycor Stadium
- Semana 8 – domingo 26 de octubre, 8:20 PM EDT: vs. Green Bay Packers en Acrisure Stadium
- Semana 9 – domingo 2 de noviembre, 1:00 PM EST: vs. Indianapolis Colts en Acrisure Stadium
- Semana 10 – domingo 9 de noviembre, 8:20 PM EST: vs. Los Angeles Chargers en SoFi Stadium
- Semana 11 – domingo 16 de noviembre, 1:00 PM EST: vs. Cincinnati Bengals en Acrisure Stadium
- Semana 12 – domingo 23 de noviembre, 1:00 PM EST: vs. Chicago Bears en Soldier Field
- Semana 13 – domingo 30 de noviembre, 4:25 PM EST: vs. Buffalo Bills en Acrisure Stadium
- Semana 14 – domingo 7 de diciembre, 1:00 PM EST: vs. Baltimore Ravens en M&T Bank Stadium
- Semana 15 – lunes 15 de diciembre, 8:15 PM EST: vs. Miami Dolphins en Acrisure Stadium
- Semana 16 – domingo 21 de diciembre, 4:25 PM EST: vs. Detroit Lions en Ford Field
- Semana 17 – domingo 28 de diciembre, 1:00 PM EST: vs. Cleveland Browns en Huntington Bank Field
- Semana 18 – por determinar: vs. Baltimore Ravens en Acrisure Stadium
Calendario de Juegos Denver Broncos – Temporada 2025
- Semana 1 – domingo 7 de septiembre, 2:05 PM MDT: vs. Tennessee Titans en Empower Field at Mile High
- Semana 2 – domingo 14 de septiembre, 2:05 PM MDT: vs. Indianapolis Colts en Lucas Oil Stadium
- Semana 3 – domingo 21 de septiembre, 2:05 PM MDT: vs. Los Angeles Chargers en SoFi Stadium
- Semana 4 – lunes 29 de septiembre, 6:15 PM MDT: vs. Cincinnati Bengals en Empower Field at Mile High
- Semana 5 – domingo 5 de octubre, 11:00 AM MDT: vs. Philadelphia Eagles en Lincoln Financial Field
- Semana 6 – domingo 12 de octubre, 7:30 AM MDT: vs. New York Jets en Tottenham Hotspur Stadium (Londres)
- Semana 7 – domingo 19 de octubre, 2:05 PM MDT: vs. New York Giants en Empower Field at Mile High
- Semana 8 – domingo 26 de octubre, 2:25 PM MDT: vs. Dallas Cowboys en Empower Field at Mile High
- Semana 9 – domingo 2 de noviembre, 11:00 AM MST: vs. Houston Texans en NRG Stadium
- Semana 10 – jueves 6 de noviembre, 6:15 PM MST: vs. Las Vegas Raiders en Empower Field at Mile High
- Semana 11 – domingo 16 de noviembre, 2:25 PM MST: vs. Kansas City Chiefs en Empower Field at Mile High
- Semana 12: Descanso
- Semana 13 – domingo 30 de noviembre, 6:20 PM MST: vs. Washington Commanders en Northwest Stadium
- Semana 14 – domingo 7 de diciembre, 2:05 PM MST: vs. Las Vegas Raiders en Allegiant Stadium
- Semana 15 – domingo 14 de diciembre, 2:25 PM MST: vs. Green Bay Packers en Empower Field at Mile High
- Semana 16 – domingo 21 de diciembre, 2:05 PM MST: vs. Jacksonville Jaguars en Empower Field at Mile High
- Semana 17 – jueves 25 de diciembre, 6:15 PM MST: vs. Kansas City Chiefs en GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Semana 18 – por determinar: vs. Los Angeles Chargers en Empower Field at Mile High
¿A qué hora son los juegos según el horario de México?
Debido a la diferencia horaria, esta tabla te ayuda a ubicar la hora de inicio en tu localidad:
- 9:30 AM EDT – 7:30 AM Ciudad de México / 6:30 AM Tijuana
- 1:00 PM EDT – 11:00 AM Ciudad de México / 10:00 AM Tijuana
- 4:25 PM EDT – 2:25 PM Ciudad de México / 1:25 PM Tijuana
- 8:15 PM EDT – 6:15 PM Ciudad de México / 5:15 PM Tijuana
- 8:20 PM EDT – 8:20 PM Ciudad de México / 7:20 PM Tijuana
- 7:30 AM MDT – 7:30 AM Ciudad de México / 6:30 AM Tijuana
- 11:00 AM MD – 11:00 AM Ciudad de México / 10:00 AM Tijuana
- 2:05 PM MDT – 2:05 PM Ciudad de México / 1:05 PM Tijuana
- 2:25 PM MDT – 2:25 PM Ciudad de México / 1:25 PM Tijuana
- 6:15 PM MDT – 6:15 PM Ciudad de México / 5:15 PM Tijuana
- 6:20 PM MST – 6:20 PM Ciudad de México / 6:20 PM Tijuana
Con estas alianzas, Heraldo Media Group y su audiencia disfrutarán de la NFL como nunca antes.