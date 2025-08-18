El Heraldo de México transmitirá en vivo los juegos de los Pittsburgh Steelers y los Denver Broncos

A unos días de que comience la temporada de la NFL y regrese el fútbol americano profesional, El Heraldo de México, a través de Heraldo Radio, se prepara para llevar en exclusiva y en vivo todos los juegos de los Pittsburgh Steelers y los Denver Broncos. Esto será posible gracias a dos alianzas inéditas: por un lado, Heraldo Media Group cerró un acuerdo con los Steelers de la NFL para transmitir sus encuentros en la radio de México, y por otro, con el apoyo de Tico Sports y Máximo Avance se consolidó la transmisión de los Broncos de Denver en nuestra señal.

Con estas asociaciones, Heraldo Media Group se une a dos de las franquicias más prestigiosas de la NFL. De la mano de los Acereros te haremos vibrar con cada corrida demoledora de Najee Harris y la presión defensiva de T. J. Watt, uno de los jugadores más dominantes de la liga. Gracias al acuerdo con Tico Sports y Máximo Avance, también podrás disfrutar de la intensidad del brazo de Bo Nix y del poderío de Patrick Surtain II en la secundaria de los Broncos.

Los fanáticos del americano podrán seguir los juegos del Sunday Night de ambos equipos en cadena nacional a través del 98.5 FM, mientras que el resto de los partidos estarán en directo por nuestra estación 98.5 FM HD2. Además, un resumen de lo mejor de cada jornada de la se presentará en un programa especial de Heraldo Radio para que no te pierdas ni un sólo detalle de lo que ocurre en el emparrillado.

“Queremos que nuestra audiencia vuelva a vivir la emoción del fútbol americano como nunca antes. Esta alianza representa nuestro compromiso por ofrecer contenido de alto valor y relevancia”, comentó Adrián Laris, director de Radio del Heraldo Media Group.

A continuación, consulta el calendario de juegos de estos titanes de la Conferencia Americana en su búsqueda por alzarse con el Vince Lombardi.

Calendario de Juegos Pittsburgh Steelers – Temporada 2025

Semana 1 – domingo 7 de septiembre, 1:00 PM EDT: vs. New York Jets en MetLife Stadium

Semana 2 – domingo 14 de septiembre, 1:00 PM EDT: vs. Seattle Seahawks en Acrisure Stadium

Semana 3 – domingo 21 de septiembre, 1:00 PM EDT: vs. New England Patriots en Gillette Stadium

Semana 4 – domingo 28 de septiembre, 9:30 AM EDT: vs. Minnesota Vikings en Croke Park

Semana 5: Descanso

Semana 6 – domingo 12 de octubre, 1:00 PM EDT: vs. Cleveland Browns en Acrisure Stadium

Semana 7 – jueves 16 de octubre, 8:15 PM EDT: vs. Cincinnati Bengals en Paycor Stadium

Semana 8 – domingo 26 de octubre, 8:20 PM EDT: vs. Green Bay Packers en Acrisure Stadium

Semana 9 – domingo 2 de noviembre, 1:00 PM EST: vs. Indianapolis Colts en Acrisure Stadium

Semana 10 – domingo 9 de noviembre, 8:20 PM EST: vs. Los Angeles Chargers en SoFi Stadium

Semana 11 – domingo 16 de noviembre, 1:00 PM EST: vs. Cincinnati Bengals en Acrisure Stadium

Semana 12 – domingo 23 de noviembre, 1:00 PM EST: vs. Chicago Bears en Soldier Field

Semana 13 – domingo 30 de noviembre, 4:25 PM EST: vs. Buffalo Bills en Acrisure Stadium

Semana 14 – domingo 7 de diciembre, 1:00 PM EST: vs. Baltimore Ravens en M&T Bank Stadium

Semana 15 – lunes 15 de diciembre, 8:15 PM EST: vs. Miami Dolphins en Acrisure Stadium

Semana 16 – domingo 21 de diciembre, 4:25 PM EST: vs. Detroit Lions en Ford Field

Semana 17 – domingo 28 de diciembre, 1:00 PM EST: vs. Cleveland Browns en Huntington Bank Field

Semana 18 – por determinar: vs. Baltimore Ravens en Acrisure Stadium

Calendario de Juegos Denver Broncos – Temporada 2025

Semana 1 – domingo 7 de septiembre, 2:05 PM MDT: vs. Tennessee Titans en Empower Field at Mile High

Semana 2 – domingo 14 de septiembre, 2:05 PM MDT: vs. Indianapolis Colts en Lucas Oil Stadium

Semana 3 – domingo 21 de septiembre, 2:05 PM MDT: vs. Los Angeles Chargers en SoFi Stadium

Semana 4 – lunes 29 de septiembre, 6:15 PM MDT: vs. Cincinnati Bengals en Empower Field at Mile High

Semana 5 – domingo 5 de octubre, 11:00 AM MDT: vs. Philadelphia Eagles en Lincoln Financial Field

Semana 6 – domingo 12 de octubre, 7:30 AM MDT: vs. New York Jets en Tottenham Hotspur Stadium (Londres)

Semana 7 – domingo 19 de octubre, 2:05 PM MDT: vs. New York Giants en Empower Field at Mile High

Semana 8 – domingo 26 de octubre, 2:25 PM MDT: vs. Dallas Cowboys en Empower Field at Mile High

Semana 9 – domingo 2 de noviembre, 11:00 AM MST: vs. Houston Texans en NRG Stadium

Semana 10 – jueves 6 de noviembre, 6:15 PM MST: vs. Las Vegas Raiders en Empower Field at Mile High

Semana 11 – domingo 16 de noviembre, 2:25 PM MST: vs. Kansas City Chiefs en Empower Field at Mile High

Semana 12: Descanso

Semana 13 – domingo 30 de noviembre, 6:20 PM MST: vs. Washington Commanders en Northwest Stadium

Semana 14 – domingo 7 de diciembre, 2:05 PM MST: vs. Las Vegas Raiders en Allegiant Stadium

Semana 15 – domingo 14 de diciembre, 2:25 PM MST: vs. Green Bay Packers en Empower Field at Mile High

Semana 16 – domingo 21 de diciembre, 2:05 PM MST: vs. Jacksonville Jaguars en Empower Field at Mile High

Semana 17 – jueves 25 de diciembre, 6:15 PM MST: vs. Kansas City Chiefs en GEHA Field at Arrowhead Stadium

Semana 18 – por determinar: vs. Los Angeles Chargers en Empower Field at Mile High

¿A qué hora son los juegos según el horario de México?

Debido a la diferencia horaria, esta tabla te ayuda a ubicar la hora de inicio en tu localidad:

9:30 AM EDT – 7:30 AM Ciudad de México / 6:30 AM Tijuana

1:00 PM EDT – 11:00 AM Ciudad de México / 10:00 AM Tijuana

4:25 PM EDT – 2:25 PM Ciudad de México / 1:25 PM Tijuana

8:15 PM EDT – 6:15 PM Ciudad de México / 5:15 PM Tijuana

8:20 PM EDT – 8:20 PM Ciudad de México / 7:20 PM Tijuana

7:30 AM MDT – 7:30 AM Ciudad de México / 6:30 AM Tijuana

11:00 AM MD – 11:00 AM Ciudad de México / 10:00 AM Tijuana

2:05 PM MDT – 2:05 PM Ciudad de México / 1:05 PM Tijuana

2:25 PM MDT – 2:25 PM Ciudad de México / 1:25 PM Tijuana

6:15 PM MDT – 6:15 PM Ciudad de México / 5:15 PM Tijuana

6:20 PM MST – 6:20 PM Ciudad de México / 6:20 PM Tijuana

