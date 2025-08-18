Brasil 1950: Tragedia local

La Segunda Guerra Mundial obligó a suspender las ediciones de 1942 y 1946, pero en 1950, la FIFA logró reanudar su torneo más importante. El organismo eligió a Brasil como sede debido a su estabilidad política, su crecimiento económico y la promesa de construir el estadio más grande del mundo: el Maracaná.

A diferencia de 1930, esta vez la mayoría de las potencias europeas y asiáticas aceptaron participar, aunque hubo ausencias destacadas como Alemania, Japón y la Unión Soviética. Escocia y Turquía clasificaron, pero renunciaron, lo que permitió la entrada de otros equipos como Suiza y Portugal (este último, finalmente, no participó).

En esta edición no hubo fase de eliminación directa: los ganadores de cada grupo avanzaron a un cuadrangular final, donde todos se enfrentaron entre sí para definir al campeón.

México volvió a tener una participación discreta, siendo derrotado en sus tres partidos de la primera fase, incluida la goleada 4-0 sufrida ante Brasil en el partido inaugural.

El desenlace fue histórico: Brasil sólo necesitaba un empate en el último duelo, ante Uruguay, pero los celestes dieron la sorpresa y vencieron 2-1, silenciando a más de 170,000 aficionados en el Maracaná.

Campeón de goleo

Ademir de Menezes

Brasil

9 tantos

Fue la gran figura ofensiva del torneo, anotando en casi todos sus partidos, excepto en el decisivo, en contra de Uruguay.

Curiosidades