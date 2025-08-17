Alessandros Racing hace el 1-2-3 en Copa TC2000

El contingente del equipo Alessadros Racing, que participó en la octava fecha de la Copa TC2000, fue el protagonista de las acciones que se vivieron en la pista de 4,304 metros del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde sus pilotos lograron el 1-2-3 de la mano del auto #22 de Manolo Mier y Allan Van Rankin que ocuparon lo más alto del podio, seguidos de Massimiliano Zona, en segundo sitio y de Alejandro Tort, se quedó con la P3.

Massimiliano Zona, comenzó con el pie derecho al llevarse la pole durante el viernes, al hacer un tiempo de 2:10.623, además, estuvo colocando vueltas constantes con lo que demostró tener un auto balanceado y competitivo.

Al momento de ondear la bandera verde, el piloto del #28 tuvo un leve descuido que le hizo perder la primera posición, esto lo colocó en el tercer sitio, mientras que Alejandro Tort, aprovechó para meterse al segundo sitio.

Foto: Especial

Pero Zona no estaba dispuesto a claudicar y tras tener ritmo nuevamente, peleó, rebasó y nuevamente se colocó en la cima, posición que no soltó hasta el cambio de piloto a media carrera.

Cuando las acciones volvieron en pista, Zona, se mostró más contundente, al ondear la bandera verde exprimió su motor al límite y comenzó a fabricar una distancia considerable para evitar el rebase.

Lugares más atrás, Tort se mantenía en la P3, logrando mantener a raya a su más cercano rival, frustrando cada intento de rebase. De la misma manera, Allan Van Rankin, al mando del #22 comenzó a avanzar hacia los primeros sitios.

Foto: Especial

Pero la historia dio un giro inesperado en la última parte de la carrera, una bandera amarilla tardía, provocó que el pelotón se compactara, la cual fue determinante en el resultado final.

Cuando volvieron las acciones Massimiliano volvió a mandar, pero no con el ritmo mostrado en un principio por lo que fue asediado por su más cercano rival sacándolo de ritmo.

Instantes después, Zona fue superado justo en la vuelta final quedando momentáneamente en segundo, pero en ese desconcierto, Allan asumió ese puesto y se dispuso a perseguir al líder, sin embargo, solo faltaban unos metros para culminar la carrera por lo que no pudo darle alcance, quedando de manera momentánea, en P2 y P3.

Foto: Especial

Pero la campanada de suerte llegó cuando los comisarios de pista aplicaron una sanción de 30 segundos al ganador, ya que este justo en la última bandera amarilla, sobrepaso a sus rivales, lo que está prohibido en el reglamento y al no acatar el llamado de devolver la posición, la sanción se aplicó otorgándole el triunfo a Manolo Mier y Allan Van Rankin, Zona asumió el segundo lugar y Tort, ocupó el tercer sitio.

En cuanto al auto #26 de Michel Garrido y Elliot Van Rankin ocuparon la P7, mientras que el auto #27 de Zihara Esteban y Alex Sánchez, ocupó la P13.