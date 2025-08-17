Alessandros Racing con doble victoria en la FIA F4 NACAM

La cuarta fecha de la FIA F4 NACAM, fue sumamente provechosa para el equipo Alessandros Racing, que consiguió dominar lo más alto del podio en dos de las tres carreras que se disputaron en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Teniendo como marco al gran público que se presentó en la segunda edición del Speed Fest 2025, los pilotos: Fernando Luque, Vivek Kanthan, Alejandro Bobadilla y José Martínez, fueron protagonistas en las tres carreras del fin de semana.

Para la carrera 1, quien mandó y dio la grata sorpresa, fue el debutante, Vivek Kanthan, que llevó a su auto #27 a la victoria tras demostrar un manejo sobrio, pero sumamente contundente que a la postré le dio el triunfo. Mientras que Bobadilla, terminó P4; Fernando Luque, que tuvo un contacto mientras peleaba por la punta, fue abandono, al igual que Martínez, que tuvo problemas mecánicos.

Foto: Especial

Quien sacó la casta en la carrera 2, fue Alex Bobadilla, quien no especuló y desde el comienzo impuso sus condiciones para aferrarse en el liderato, y tras 17 vueltas al AHR, se llevó los laureles sacando una ventaja con respecto al segundo lugar de 7.333, en este hit, el tercer lugar fue para Fernando Luque que recuperó puntos importantes.

Finalmente, en el hit 3, lamentablemente las condiciones no estuvieron del todo a favor de los representantes de Alessandros Racing, aun así, se apoderó de la segunda y tercera posición del podio, gracias a Fernando Luque y Vivek Kanthan, que ocuparon la P2 y P3 respectivamente.

Foto: Especial

José Martínez, se recuperó de las dos carreras pasadas para culminar en la quinta posición.

Quien sufrió de mala fortuna fue, Alex Bobadilla, que tuvo un contacto en la primera vuelta, que determinó su abandono.