Alana Flores vence a Gala Montes y Franco Escamilla derrota al Escorpión Dorado en Supernova Strikers

La función de Supernova Strikers Amigos fue todo un éxito luego de que se vivieron las victorias de Franco Escamilla y Alana Flores en sus peleas de exhibición.

Ante casi 20 mil personas en el recinto ubicado en la Ciudad de México, se realizó la primera edición de este evento de peleas de exhibición, además de ser considerado el evento deportivo más visto en streaming en América Latina.

En la pelea estelar Alana Flores se llevó la victoria por decisión ante Gala Montes con tarjetas idénticas 30-26. A pesar de la diferencia de peso y estatura, Alana Flores tuvo una buena actuación, metiéndose en la guardia de Gala, que intentó ensuciar la pelea.

Aunque Gala tenía el poder en sus puños, Alana conectó los mejores golpes en el rostro y el cuerpo, provocando la explosión de la afición. En el último asalto las dos peleadoras se fueron a la lona por un empujón de Montes, mientras que Flores cerró con fuerza, además de la reducción de un punto para la actriz por golpear en la nuca.

Esta contienda se realizó a tres asaltos de dos minutos con una amplia diferencia de peso, y con uso de caretas, pero la afición se hizo sentir en contra de Gala Montes.

Franco Escamilla vence a Escorpión Dorado

En la contienda semifinal, el comediante Franco Escamilla se llevó la victoria por decisión mayoritaria ante el creador de contenido Escorpión Dorado con tarjetas 38-37, 38-37 y 37-37. En una pelea de cuatro asaltos de dos minutos y con uso de caretas, Escamilla mostró su buen entrenamiento al conectar los mejores golpes a lo largo de la contienda, ante un Escorpión que vino de menos a más.

Cabe mencionar que Escamilla fue acompañado por el peleador de UFC “Lazy Boy” Rodríguez.

Mientras que, en una de las peleas más ovacionadas, el cantante Mario Bautista terminó llevándose la victoria temprano al noquear al streamer Westcol en el segundo asalto.

Al final de la pelea se reportó que el colombiano terminó con el hombro dislocado, y Bautista confirmó que regalará dos becas a boxeadores amateurs para su carrera rumbo al profesionalismo.

Además, la argentina Milica cautivó a la afición mexicana tras vencer por la vía de la decisión a la tricolor Mercedes Roa. Esta contienda fue a tres asaltos de dos minutos con el uso de caretas.

En la primera pelea, Luis “Pride” noqueó en el tercer asalto al chileno Shelao, ante una buena ovación de la afición asistente.

Entre los espectáculos musicales que se presentaron estuvieron Gabito Ballesteros, Christian Nodal, Xavi, Alan Arrieta y María Becerra. Con el éxito de la primera edición, se apunta a que el evento se realizará nuevamente, en 2026.