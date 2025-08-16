Vivek Kanthan debuta y gana en la F4 NACAM

La selección de pilotos de Alessandros Racing es un sello de garantía para pelear por los podios, y para la cuarta fecha de la FIA F4 NACAM, esto se demostró a la perfección, luego de que el joven debutante Vivek Kanthan, del auto #27, se llevó la victoria en el hit 1 que se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Alessandro Racing, colocó cuatro autos para esta cita, siendo su carta de estreno Kanthan, que desde las prácticas hizo buenos tiempos y mantuvo el ritmo en cada vuelta que dio. Esta característica, aunado a la paciencia que mostró le pagó dividendos, ya que supo esperar su momento para irse a la cima del pelotón.

Foto: Especial

Durante los primeros giros Fernando Luque, estuvo en la pelea por el liderato, pero al momento de tratar de tomar la batuta, tuvo un contacto con su rival lo que provocó el abandono de los dos.

Este factor jugó a favor de Kanthan que siempre se mantuvo al acecho y cuando ambos quedaron fuera se apoderó del liderato que no soltó hasta recibir la bandera a cuadros luego de un manejo efectivo que mantuvo a raya a sus rivales.

Alex Bobadilla, del auto #08, quedó en la cuarta posición, mientras que José Martínez, lamentablemente no pudo tomar la bandera verde.