Titans vence con drama a Falcons en la pretemporada de la NFL

Los Titans de Tennessee sacaron la victoria en su segundo juego de pretemporada al imponerse 23-20 sobre los Falcons de Atlanta en el Mercedes-Benz Stadium. Más allá del resultado, el encuentro estuvo marcado por la evaluación de novatos y jugadores que buscan un lugar en el roster definitivo de ambas franquicias.

El gran atractivo fue el desempeño del quarterback novato y primera selección global del draft colegial, Cam Ward, quien volvió a tener participación limitada pero productiva. Tal como en su debut ante Tampa Bay, el egresado de Miami pudo completar dos pases de siete intentos para 42 yardas.

El pasador mostró temple bajo presión y llevó a los Titans a puntos en el marcador, confirmando las buenas expectativas que ha generado en su corto paso por la NFL.

Por Atlanta, la ausencia de Michael Penix Jr. continuó condicionando el ataque. Sigue sin debutar en la pretemporada, lo que obligó al staff de coacheo a rotar mariscales y dar oportunidad a jóvenes prospectos. Aunque los Falcons lograron responder en el marcador y mostraron dinamismo en ciertos lapsos, la falta de contundencia en zona roja terminó por inclinar la balanza.

Con la primera victoria en pretemporada, los Titans ganan confianza de cara al tercer duelo, donde se espera que los entrenadores otorguen mayor tiempo en el campo a jugadores que buscan un lugar en el roster final, y definir el nivel del equipo rumbo a la temporada regular de la NFL.

MAAZ