Mía y Lía Cueva ganan la medalla de oro en los Panamericanos Junior de Asunción 2025

Las gemelas mexicanas Mía y Lía Cueva se consagraron campeonas en la prueba de trampolín sincronizado de tres metros durante los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al quedarse con la medalla de oro, demostrando el increíble nivel y talento que portan ambas.

Con una brillante actuación, la dupla nacional alcanzó una calificación de 289.32 puntos, superando a las representantes de Estados Unidos, Sophia Verzyl y Anna Kwong, quienes finalizaron en la segunda posición con 274.50 unidades. El podio lo completaron las brasileñas Maria Postiglione y Heloa Almeida, que se adjudicaron el bronce con 222.36 puntos.

Las hermanas Cueva Lobato ya han conseguido la medalla de oro número 15 para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con esto nuestro país ya suma 55 medallas en total y se mantiene detrás de Brasil, Colombia, Estados Unidos y Chile, completando el top 5 en el medallero.

¡ORO EN CLAVADOS! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD47



Las gemelas mexicanas Lía y Mía Cueva Lobato abren la cosecha para México, en la disciplina, tras ganar el primer lugar de la final de sincronizados trampolín 3 metros, con 289.32 puntos, en los Juegos Panamericanos Junior #Asu2025.



uD83EuDD47uD83CuDDF2uD83CuDDFD

uD83EuDD48uD83CuDDFAuD83CuDDF8

uD83EuDD49uD83CuDDE7uD83CuDDF7 pic.twitter.com/mYXxWpMcVQ — CONADE (@conadeoficial) August 16, 2025

¿Quiénes son Mía y Lía Cueva?

Las jaliscienses Lía Yatzil y Mía Zazil Cueva Lobato, nacidas el 21 de enero de 2011, han comenzado a escribir su propia historia en los clavados, pues antes de llegar a la fosa, practicaron gimnasia, disciplina que les dio la base física y mental para competir en el alto rendimiento.

El gusto por esta especialidad llegó casi de manera accidental, ya que su hermana mayor, Suri, entrenaba en el CODE Jalisco y, como no podían quedarse solas en casa, su madre las llevaba a acompañarla, fue ahí donde conocieron a Iván Bautista, hoy su entrenador, y comenzaron un camino que pronto dio resultados.

En el proceso, también recibieron el respaldo de referentes como la medallista olímpica Alejandra Orozco, con quien compartieron entrenamientos. “Me dijo que no me desespere si no me sale bien, que debo esperar un poco y pensar en positivo para hacerlo mejor”, relató Lía en entrevista con la CONADE.

Los resultados llegaron pronto y que en 2022, junto a su hermana Suri y Joshua Becerra, impulsaron a Jalisco al liderato juvenil, en esa misma justa, dominaron el trampolín de tres metros en el Grupo D (10-11 años), con Mía en el primer lugar y Lía en el segundo, a nivel internacional, dieron un golpe de autoridad en Guadalajara y, en abril de 2025, se colgaron la plata en la primera parada de la Copa del Mundo de Clavados, también celebrada en la capital jalisciense.