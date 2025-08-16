Argi Cortés vence a Bairon Rodríguez y se acerca a una oportunidad mundialista

El boxeador mexicano Argi Cortés dio un paso firme en su camino hacia una oportunidad mundialista al vencer al colombiano Bairon Rodríguez en un combate de alta exigencia técnica disputado en la Arena Azteca de la Ciudad de México.

Con una estrategia inteligente y el respaldo de su experiencia, el pupilo de Ignacio “Nacho” Beristáin superó por decisión unánime a un rival que, pese a su empeño, no logró descifrar los recursos del capitalino.

Desde el inicio, Rodríguez mostró hambre y determinación, plantándose con valentía frente a Cortés, quien tuvo que ajustar su plan de combate para contener los intentos del visitante. Sin embargo, el colombiano no solo enfrentó la precisión de los puños del mexicano, también sufrió los efectos de la altitud, que comenzó a pasarle factura a partir del tercer episodio. El desgaste se hizo evidente en su ritmo de pelea, lo que permitió a Cortés tomar el control de las acciones y marcar diferencia en el intercambio.

Tras los diez rounds pactados, los jueces entregaron tarjetas de 99-91, 99-91 y 98-92, todas a favor de Cortés, quien así firmó su triunfo número 28 como profesional, consolidando un récord que lo mantiene en la órbita de los mejores de la división supermosca.

Fue un gran reto porque Bairon puso una buena pelea, sus movimientos me gustaron mucho y tuve que ir a buscarlo”, señaló Cortés al finalizar el encuentro. El peleador capitalino destacó la preparación que tuvo bajo la guía de Beristáin, consciente de que cada presentación lo acerca más a la gran oportunidad que tanto espera.

Tras los diez rounds pactados, los jueces entregaron tarjetas de 99-91, 99-91 y 98-92. Foto: Cortesía

Próximos paso para Argi Cortés

El siguiente paso en su carrera apunta a un reto mayor. Cortés aseguró que se siente listo para enfrentar al actual campeón mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el también mexicano Wilebaldo Rodríguez. La posibilidad de un duelo entre compatriotas luce atractiva para el panorama de la división, especialmente luego de que se cayera la pelea que Cortés tenía programada ante el australiano Andrew Moloney, la cual estaba prevista a realizarse hace un mes.

Con esta victoria, Argi Cortés reafirma su condición de contendiente mundialista y mantiene vivo el sueño de colgarse un cinturón de campeonato.