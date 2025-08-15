Raúl Jiménez encabeza la legión de 15 futbolistas mexicanos en Europa para la temporada 2025-2026

La temporada 2025-2026 en el futbol europeo ya está en marcha, y contará con la participación de 15 jugadores mexicanos repartidos en algunos de los certámenes más competitivos del mundo.

Con representación en la Premier League y la Serie A, además de ligas menos mediáticas, como en Rusia, Dinamarca, Grecia y Bélgica, esta generación busca dejar huella y representar con orgullo la bandera mexicana en los escenarios de máxima exigencia.

Entre todos ellos, destaca el delantero Raúl Jiménez, quien acaba de renovar contrato con el Fulham y se alista para disputar su décimo segunda temporada consecutiva en Europa; la cuarta mayor cantidad, sólo por detrás de Andrés Guardado (15) y Hugo Sánchez y Rafa Márquez (13).

Asimismo, desde su llegada al Viejo Continente, ha anotado en 105 ocasiones (entre Atlético de Madrid, Benfica, Wolverhampton y Fulham) y se ha consolidado como uno de los atacantes más consistentes en Inglaterra.

Por su parte, Santiago Giménez encara su primera campaña completa con el AC Milan, donde busca afianzarse de nuevo como titular, tras una serie de altibajos en el cierre del año pasado. El club italiano no jugará a nivel internacional, después de terminar en la octava posición en la Serie A.

Además de los dos atacantes de la selección, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Julián Araujo y Alex Padilla completan la lista de futbolistas mexicanos en las llamadas Grandes Ligas (Inglaterra, Italia, España, Francia y Alemania).

César Montes, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Rodrigo Huescas, César Huerta, Heriberto Jurado, Mateo Chávez, César Garza y Víctor López también van a ver acción en Europa en esta temporada, en ligas de diferentes países.

Con juventud, proyección y figuras consolidadas, estos futbolistas también intentarán ganarse un lugar en las alineaciones titulares de sus equipos, conquistar títulos y elevar el prestigio del futbol mexicano en el exigente escenario europeo, con la mira puesta en el Mundial de 2026.

MAAZ