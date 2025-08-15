La taquilla está abierta

Cada vez falta menos para el Mundial 2026, y la FIFA liberó la venta de boletos individuales de hospitality para 9 de los 13 encuentros que se van a celebrar en territorio mexicano.

El escenario con los precios más elevados es el Estadio Ciudad de México; desde los 54,300 hasta los 160,000 pesos por partido, dependiendo de la instancia y el tipo de servicio.

En Guadalajara, el costo para los partidos que se jugarán en el Estadio Akron va de los 34,200 hasta los 91,500 pesos. El primer juego que se va a celebrar ahí es el 11 de junio, que coincide con el día de la inauguración del torneo en la CDMX.

En el BBVA de Monterrey, los precios van de los 34,700 pesos a los 102,600.

En el partido de dieciseisavos de final en el Estadio Azteca, el boleto más barato es de 78,500 pesos.

En la capital tapatía, la entrada más costosa en sección preferencial rebasa los 90,000 pesos en la sección llamada Pitchside VIP Lounge, que es la que más servicios ofrece, y en el sitio está marcado como encuentro del Grupo H. El más económico es de 43,000l.

En el Gigante de Acero regiomontano, el valor llega hasta los 102,000 para un encuentro de los dieciseisavos de final. El más accesible tiene una estimación de 55,000.

Los boletos de hospitalidad ofrecen mucho más que un lugar en la tribuna: acceso a áreas exclusivas, gastronomía gourmet, bebidas premium y entretenimiento de alto nivel para disfrutar del futbol con comodidad.

Por ahora, sólo están disponibles para encuentros de fase de grupos y dieciseisavos de final que no involucren a la Selección Mexicana; los boletos para los juegos del Tricolor se anunciarán en los próximos meses.

La empresa On Location maneja los paquetes VIP, con opciones como Single Match, para un solo partido; Venue Series, para todos los encuentros de un estadio, y Follow My Team, para seguir a una selección específica.

Las entradas generales salen a la venta el 10 de septiembre, para tarjetahabientes Visa. Los interesados en adquirirlas deben registrarse en el portal oficial de la FIFA y obtener un FIFA ID para participar en la compra.

El panorama para los tres estadios mexicanos y la modificación de los precios podría variar de acuerdo con el sorteo del certamen que se realiza en diciembre, fecha en la cual ya se sabrá cuáles selecciones juegan en México y el interés de los aficionados por invertir en el torneo más importante del orbe.