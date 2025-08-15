Exfutbolista campeón de la Liga MX pide ayuda para transplante de hígado de su hijo: "ayúdame a seguir soñando"

Fernando Navarro, exjugador del Club León y tres veces campeón de la Liga MX, lanzó una campaña de recaudación en línea para costear el tratamiento médico de su hijo Emilio, de apenas cinco años, quien necesita con urgencia un trasplante de hígado, por lo que toda la comunidad del balompié está en su ayuda.

El pequeño permanece internado en terapia intensiva luego de que su órgano dejó de funcionar de manera repentina, aunque la familia cuenta con un seguro de gastos médicos, los costos derivados de la hospitalización han superado su alcance, motivo por el cual Navarro recurrió a la plataforma GoFundMe para solicitar apoyo.

Hasta este viernes 15 de agosto al momento de la redacción de esta nota, la colecta sumaba un millón 171 mil 381 pesos, aportados por 941 donantes; sin embargo la meta fijada es de 3.5 millones de pesos, por lo que aún falta al menos la mitad para poder llegar a la meta.

Así apoyan al hijo de Fernando Navarro, exfutbolista de Léon

El Club León no tardó en expresar su respaldo, a través de redes sociales, el equipo envió un mensaje al exdefensa: “Querido @5FerNavarro: este abrazo es para ti y para los tuyos, con todo nuestro corazón y deseándoles lo mejor. Les enviamos energía, alegría y oraciones”.

Así entre los aportantes también figuran amigos y excompañeros como Fernando “Nene” Beltrán, Luis Romo, Fidel Ambriz, Sebastián Santos e Iván Moreno, hay que recordar Navarro jugó con los Esmeraldas entre 2013 y 2021, etapa en la que disputó 259 partidos, marcó 21 goles y dio 28 asistencias, siendo clave en los títulos del Apertura 2013, Clausura 2014 y Guardianes 2020.

Tras un breve paso por Pachuca y Atlante, se retiró en 2024, actualmente reside en León, donde combina su faceta de empresario con el análisis deportivo en TUBI/Fox, por lo que hay que esperar a ver si el mexicano consigue el apoyo necesario para poder costear el tratamiento de su hija.