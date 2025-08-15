“Estamos trabajando en tener un evento de 32 estados”: Gabriela Cuevas sobre el Mundial 2026

Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial 2026, aseguró que a 300 días de de la inauguración Copa Mundial en nuestro país, enfatizó que se está trabajando con todas las dependencias del Gobierno de México “están haciendo un trabajo maravilloso desde el tema de seguridad, Protección Civil, infraestructura, aduanas, migración”.

“Estamos trabajando por instrucciones de nuestra presidenta en tener un evento de 32 estados”, enfatizó Gabriela Cuevas.

Foto: Cuartoscuro

En entrevista para Las Noticias con Javier Alatorre de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, detalló que están planeando “actividades muy bonitas para todo nuestro país”.

“Esta gran fiesta será de todo México y de todos los mexicanos y mexicanas”, subrayó Gabriela Cuevas.

Precisó que se recibirán a 5.5 millones de visitantes internacionales adicionales a los 45 millones que ya recibe nuestro país, por lo que las autoridades sanitarias deberán estar atentas en términos de salud y prevención de enfermedades y también añadió que hay muchas cosas que podemos hacer alrededor del Mundial para mejorar nuestros hábitos".