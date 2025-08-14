Titanes de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo de la FIFA es el torneo de futbol más importante, aquel en el que todos quieren participar y, por supuesto, levantar el trofeo de campeón. Sin embargo, son pocos los que compiten en él y menos los que lo han hecho regularmente.

Desde 1930, el organismo rector del balompié ha organizado 22 Mundiales, de Uruguay a Qatar 2022, y la única selección que ha estado presente en todas las ediciones es la de Brasil; además, ha disputado siete finales, de las cuales ha ganado cinco. El conjunto sudamericano mantendrá su marca perfecta, debido a que ya aseguró su clasificación para el próximo año.

A la Canarinha le siguen los alemanes con 20, que sólo han estado ausentes en dos torneos: Uruguay 1930 y Brasil 1950. La Mannschaft ha logrado aparecer en ocho instancias definitivas, en las que tiene un saldo parejo de cuatro triunfos y cuatro derrotas. Los germanos, sin embargo, todavía no tienen asegurada su presencia en el 2026, debido a que arrancarán las eliminatorias en septiembre próximo.

Tras Alemania se encuentran Argentina e Italia, con 18 apariciones. La última ocasión que la Albiceleste no estuvo presente en el certamen fue en México 1970. Ha alcanzado la final seis veces y se ha coronado en tres, siendo la última en la más reciente edición, Qatar 2022.

Por su parte, la Azzurra suma cuatro títulos; no obstante, no lograron clasificarse a los últimos dos Mundiales. Para el próximo torneo, los italianos ya están disputando las eliminatorias, aunque todo indica que sufrirán para conseguir el pase.

La quinta selección con más apariciones en la Copa del Mundo es la mexicana, y destaca que es la primera del top cinco que no ha logrado ser campeona ni tampoco acceder a una final. El Tricolor no logró estar en las ediciones de 1934, 1938, 1974 y 1982; mientras que en 1990 fue suspendida por la FIFA debido al caso de los cachirules.

A partir de Estados Unidos en 1994 ha sido un asiduo participante, y ahora, en 2026, acumulará su novena presencia consecutiva en los Mundiales de la FIFA, ya que como país anfitrión (con Estados Unidos y Canadá) tiene su lugar garantizado.