Después de haber arañado el tan anhelado trofeo Vince Lombardi hace dos años, , los San Francisco 49ers llegaron la temporada pasada con la ilusión de poder coronarse, sin embargo, terminaron siendo una de las mayores decepciones de la liga, al terminar con tan solo 6 victorias.

Las lesiones hicieron mella de jugadores clave del equipo, comenzando por el corredor Christian McCaffrey, quien hasta la jornada diez pudo tener actividad con el equipo, debido a una serie de lesiones que venía acarreando desde el año anterior, lo cual mermó mucho su rendimiento y para rematar, se volvió a lesionar otra vez, por lo que tuvo que ser Jordan Mason quien lo sustituyera, aunque finalmente el propio Mason terminó también lesionado, lo cual le abrió las puertas al novato Isaac Guerendo, para demostrar su talento.

Christian McCaffrey se encuentra listo para la temporada 2025. Foto: AP

Para este año McCaffrey ya se encuentra completamente recuperado, lo cual es algo muy importante para la ofensiva, ya que tan solo hace dos años este jugador fue nombrado el mejor ofensivo de la NFL. Quien ya no continúa con los gambusinos es Jordan Mason, a quien transfirieron a los Minnesota Vikings, razón por la cual Isaac Guerendo y el novato Jordan James serán quienes se disputen el puesto de corredor suplente, aunque sabemos que a Kyle Shanahan casi no le gusta rotar a sus corredores, a menos que las lesiones lo obliguen.

Después de tres largos años de espera, Brock Purdy ya se encuentra dentro de los diez Quarterbacks mejor pagados de la liga, lo cual se lo ha ganado a pulso con esfuerzo y dedicación, sin embargo, necesita seguir mejorando en muchos aspectos, sobre todo protegiendo el balón, ya que en ocasiones lo expone demasiado al buscar hacer una jugada grande, terminando con intercepciones por demás costosas para su ofensiva.

Clean with it uD83DuDE2E?uD83DuDCA8 pic.twitter.com/K6hCXwWpgR — San Francisco 49ers (@49ers) August 14, 2025

Su receptor número uno, Brandon Aiyuk, continúa recuperándose de una lesión de los ligamentos de la rodilla, por lo que no verá acción durante las primeras seis jornadas de la temporada, así que Jauan Jennings y George Kittle, quien es el ala cerrada mejor pagado de la liga, serán los principales encargados de apoyar a su mariscal de campo, quien también necesitará de Ricky Pearsall, receptor del que se esperan muchas cosas en su segundo año.

Después de haber sido entrenador en jefe de los New York Jets del 2021 al 2024, Robert Saleh está de vuelta con el equipo que lo catapultó al estrellato, nuevamente como Coordinador Defensivo. En 2024 Nick Sorensen no logró cumplir con las expectativas al frente de la defensiva, la cual fue una de las peores al permitir casi 26 puntos por encuentro, por lo que decidieron traer de regreso a Saleh, quien de la mano de Fred Warner logró armar una de las defensivas más temibles tan solo hace algunos años.

En esta la agencia libre casi no hicieron ruido con sus contrataciones, como en los años anteriores, pero si dejaron ir a grandes jugadores del calibre de Dre Greenlaw, Javon Hargrave, Charvarius Ward y el safety Talanoa Hufanga, por lo que durante el Draft buscaron reforzar los principales huecos que éstos dejaron, aprovechando así para rejuvenecer un poco a su plantilla, siendo la incorporación más importante la del novato Mykel Williams, de quien se espera que contribuya de inmediato con Nick Bosa capturando a los Quarterbacks contrarios.

Sus equipos especiales siempre han sido uno de los principales problemas, por lo que contrataron como Coordinador al especialista Brant Boyer, con quien buscarán revertir esta situación, ya que durante los últimos 9 años Boyer logró que los New York Jets tuvieran una de las mejores unidades en este departamento.

La paciencia se está terminando con el pateador Jake Moody, quien debe de mostrar una gran mejoría ya que el año pasado erró diez de sus intentos de gol de campo, costándole muy valiosos puntos a su equipo. Moody acaba de salir victorioso de una competencia interna que tuvo con el veterano Greg Joseph, a quien trajeron durante el verano para pelearle el puesto, sin embargo, por alguna extraña razón John Lynch y Kyle Shanahan siguen confiando en este errático pateador.

Kyle Shanahan and 49ers Players Address the Media Following Joint Practices https://t.co/OO7SzajUwo — San Francisco 49ers (@49ers) August 14, 2025

En el papel el equipo de la Bahía tiene uno de los calendarios más sencillos este año, pero todos sabemos que esto es algo muy relativo, ya que realmente hay muchas cosas intangibles que no se pueden medir, como son las propias lesiones, las cuales los han descarrilado en más de una ocasión, pero si todo marcha bien, los San Francisco 49ers deberían de estar de vuelta en los Playoffs esta temporada, ya que cuentan con un plantel con varios jugadores que son de los mejores de la NFL en sus respectivas posiciones. Los Niners tienen el tiempo encima, por lo que les urge aplicarse de una vez por todas si es que quieren lograr su sexto campeonato.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 12-5

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff