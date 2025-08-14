NFL en jaque por presunta discriminación a entrenadores afroamericanos

La Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) podrá ser llevada a juicio en la vía civil por las acusaciones de discriminación racial presentadas por Brian Flores y otros entrenadores afroamericanos, luego de que un tribunal federal de apelaciones rechazara el intento de la liga de forzar el arbitraje interno.

El Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, confirmó el fallo de la jueza Valerie Caproni que permite a Flores proseguir con su demanda contra la NFL y tres franquicias: Denver Broncos, New York Giants y Houston Texans.

En una decisión escrita por el juez de circuito José A. Cabranes, el tribunal determinó que la cláusula de arbitraje contemplada en la constitución de la NFL, que obliga a resolver disputas ante el comisionado Roger Goodell, “proporciona arbitraje solo nominalmente” y no garantiza un proceso independiente o bilateral. El fallo señala que este mecanismo “ofende las presunciones básicas” de la jurisprudencia de arbitraje al concentrar la decisión en la figura del máximo directivo de la liga.

La NFL, a través de su portavoz Brian McCarthy, manifestó su desacuerdo con la resolución y adelantó que buscará una revisión adicional. Por su parte, los abogados de Flores, Douglas H. Wigdor y David E. Gottlieb, calificaron la decisión como un mensaje contundente contra lo que describieron como “un proceso de arbitraje sesgado e injusto” que, afirmaron, la liga ha mantenido durante años.

Flores, actual coordinador defensivo de los Minnesota Vikings, presentó la demanda en febrero de 2022, acusando a la NFL de estar “plagada de racismo” en sus procesos de contratación y promoción de entrenadores negros. Posteriormente, otros dos entrenadores se sumaron a la querella, aunque sus casos fueron enviados a arbitraje debido a las condiciones contractuales.

Riegos de demandar a la NFL

El exentrenador de los Miami Dolphins (2019-2021) y asistente de los New England Patriots (2008-2018) ha declarado que iniciar la demanda significó arriesgar su carrera, pero lo consideró un sacrificio necesario para combatir el racismo sistémico en la liga y abrir camino a futuras generaciones.

En resoluciones previas, la jueza Caproni describió como “increíblemente preocupantes” los testimonios de discriminación racial en una liga donde, pese a que la mayoría de los jugadores son afroamericanos, los entrenadores negros representan un porcentaje reducido.