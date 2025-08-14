Alessandros Racing va por la victoria en la quinta fecha de la F4 NACAM

El equipo Alessandros Racing encenderá motores nuevamente el próximo fin de semana cuando participe en la cuarta fecha de la FIA F4 NACAM, donde sus pilotos tienen la encomienda de apoderarse del liderato de la categoría.

El reto a vencer durante las tres carreras de la jornada es el Circuito Gran Premio con Estadio GNP, de 4,304 metros de distancia del Autódromo Hermanos Rodríguez, que será sede de la segunda edición del Speed Fest 2025.

Con cuatro ases en pista, Alessandros Racing, buscará nuevamente apoderarse del podio y con ello, colocarse en la cima de la clasificación de pilotos.

Tras tres fechas completadas, Fernando Luque, del auto #29, se mantiene en el segundo lugar del campeonato con 123 puntos, a tan solo 48 del actual líder provisional.

Alessandros Racing buscará nuevamente apoderarse del podio y con ello, colocarse en la cima de la clasificación de pilotos / FOTO: Alessandros Racing

En tercer sitio está José Martínez, del auto #17, con 121 puntos; en cuarto, Alejandro Bobadilla, del auto #08, con 109 unidades y como sorpresa, el equipo Alessandros Racing, contará con la participación del joven, Vivek Kantham, que estará al mando del auto #27.

Buscaré sumar la mayor cantidad de puntos para acortar distancia con el líder, pero es una fecha muy importante para todo el equipo, el apoyo del público que asiste en fechas de SpeedFest, se vuelve en un factor especial, es un motivante ver las gradas llenas y buscaremos dar un buen espectáculo y pelear por las banderas de cuadros” comentó Fernando Luque.

La carrera 1 se realizará el viernes 15, mientras que las dos restantes competencias se cumplirán el sábado 16 de agosto.