Alessandros Racing a la conquista del 2do. Speed Fest 2025

El equipo Alessandros Racing, afina sus autos para entrar en acción en la octava fecha de la Copa TC2000, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el próximo 16 de agosto.

En dicha cita el equipo Alessandros Racing - Heraldo Media Group, Grupo Andrade, Fipresta, Gestomex y Global Jet, junto a sus pilotos, tienen la responsabilidad de defender el liderato que actualmente está en manos de Allan Van Rankin, quien ha sumado a lo largo de siete fechas un total de 532 puntos.

Otra de las metas que tiene el contingente de Alessandros, es seguir afianzado del top-5 general y es que en el tercer sitio está Manuel Mier, con 510 puntos; en cuarto lugar Elliot Van Rankin, con 509 unidades y en quinto, Massimiliano Zona, con 498 puntos.

En el auto #27 la española Zihara Esteban y Alex Sánchez. Foto: Cortesía

Para esta carrera, serán en total siete pilotos los que defiendan los colores de Heraldo Media Group, Grupo Andrade, Fipresta, Gestomex y Global Jet y lo harán de la siguiente manera: Manolo Mier y Allan harán dupla a bordo del auto #22, en el auto #26, Elliot junto a Michel Garrido que regresa a las competencias, buscarán un buen resultado.

Por otra parte, en el auto #27 la española Zihara Esteban y Alex Sánchez nuevamente buscarán brillar en la pista y obtener un buen resultado, además, Massimiliano Zona a bordo del auto #28 quiere ser protagonista y pelear por los primeros sitios.

Para finalizar, Alex Scoto estará a bordo del auto marcado con el número #62 en búsqueda de un buen resultado en lo que será su tercera carrera con el equipo.

La competencia a 70 minutos con cambio de piloto justo a la mitad de la carrera, se disputará el sábado 16 de agosto en el trazado Gran Premio con Estadio GNP de 4,304 metros de distancia a las 19:00 horas.