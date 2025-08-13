Osmar Olvera : “Cada competencia me preparó para este momento”

El clavadista mexicano Osmar Olvera de 21 años, trajo a México cuatro medallas de su gran participación en el Campeonato Mundial de Natación 2025 en Singapur: oro en trampolín de tres metros individual, plata en trampolín de un metro individual, plata en tres metros sincronizado junto a Juan Celaya y otra plata en equipo mixto con Rander Willers y Alejandro Estudillo, lo cual lo convierte en el mexicano más laureado en dicha categoría.

Uno sabe cuando hace un buen clavado. Estaba muy contento. Dije: ‘ya, lo hice’. Hoy di lo mejor de mí, pasó el último chino y ganamos”, dijo el clavadista.

En entrevista para el programa de Tal Cual con Antonio Anistro, en Heraldo Televisión, Osmar Olvera, que estuvo acompañado de su entrenadora, Ma Jin, recordó que su reciente victoria la celebró con ella entre abrazos mientras esperaban la calificación final.

El triunfo, dijo, fue resultado de un trabajo que comenzó cuando tenía apenas cuatro años.

Cada experiencia te ayuda a crecer. Cada competencia te enseña algo nuevo y todo me fue preparando para este momento”, aseguró.

"Cada competencia. Aprendes algo nuevo". Foto: Heraldo Televisión

¿Cómo se prepara Osmar Olvera para competir?

Al ser cuestionado sobre su preparación física y mental, Osmar Olvera comentó que su rutina diaria es tan exigente como meticulosa: "entre seis y ocho horas de entrenamiento repartidas en dos sesiones, con tiempo para terapia física, descanso y estudio".

Pero, acotó que en sus ratos libres, Osmar Olvera prefiere actividades que lo alejen del trampolín, como ver películas, cocinar y, en especial, hacer repostería.

Mi especialidad son los alfajores”, confiesa entre risas.

Después de su participación en Singapur, Osmar Olvera regresó a México y fue recibido con gran entusiasmo en el aeropuerto, lo cual, dijo, fue que disfrutó al máximo, pues hasta contó con mariachi y varios fans.

Ya estaba listo para afrontarlo… cada vez lo disfruto un poco más”, dice.

El clavadista reconoce que el camino no siempre es fácil y que a veces surgen pensamientos negativos, pero asegura que ha aprendido a revertirlos.

Siempre trato de darles la vuelta y pensar positivo: sí puedo, he entrenado, estoy listo”.

¿Qué sigue para Osmar Olvera?

Ahora, después de su merecido descanso, Osmar Olvera pondrá la mira en los próximos retos: Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales, con el objetivo final en Los Ángeles 2028.