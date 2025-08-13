Llegan a Manzanillo exponentes del voleibol de playa

Del 29 al 31 de agosto, Playa Azul de Manzanillo se convertirá en un escenario internacional, con la realización del Tour Continental de Voleibol de Playa, sexta parada del circuito anual que reúne a las mejores selecciones de voleibol de playa de varios países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, informó la subsecretaría de Turismo.

La organización de este evento deportivo estará a cargo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca), la Federación Mexicana de Voleibol (FMV), el Gobierno del Estado de Colima, a través de la Subsecretaría de Turismo y el Instituto Colimense del Deporte (Incode), así como el Ayuntamiento de Manzanillo.

Este evento combinará el deporte de alto nivel, con el atractivo turístico, con partidos espectaculares en la arena, el sol del Pacífico, DJ’s con música y un corredor gastronómico con lo mejor de la cocina colimense, con lo que este destino cerrará el verano.

La cancha de competencia se instalará en la zona que albergó los eventos de ‘Manzanillo se Ilumina’ y el Festival del Papalote 2025, a un costado de Punto Bahía, con graderías, accesos y servicios para que colimenses y visitantes vivan de cerca cada juego.