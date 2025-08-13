Las clavadistas Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo son las reinas de la plataforma de 10 metros

México continúa mostrando ser potencia en los clavados, tras lo conseguido en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur, y dos de esas referentes fueron Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo.

Las mexicanas consiguieron la presea de plata en plataforma de 10 metros, con lo que fueron parte de una actuación histórica para la delegación tricolor.

“Es el Mundial en el que México ha conseguido más medallas, entonces me siento orgullosa del resultado y de regresar a las competiciones tras las operaciones, en lo que marcó el inicio del ciclo olímpico”, aseguró Agúndez en entrevista con El Heraldo de México.

Estudillo, por su parte, recalcó la transformación que tuvo la escuadra de clavados, aunque destacó el equipo que formó junto a la bajacaliforniana.

“Es una combinación perfecta entre experiencia y juventud que ha hecho el match perfecto para obtener estos resultados. Es muy valioso todo lo que me transmite, me hace crecer e ir por el objetivo”.

Agúndez resaltó que tuvo un trabajo mental que la llevó a recuperarse por completo, tras ser operada de la muñeca y la rodilla.

“Fue un proceso difícil. Tuve que ser muy fuerte, tanto física como mentalmente, por la incertidumbre para saber si podía regresar a tiempo y recuperar esa motivación en mí”, dijo.

Alejandra disputó dos finales más, donde se quedó en cuarto y duodécimo lugar, lo que le deja grandes lecciones.

“No fue lo que esperaba, ahora voy a trabajar mucho más. Sé que un resultado no te define, pero debo seguir aprendiendo, aunque fue mi primer Mundial de plataforma”, apuntó.

Además, Gabriela habló sobre las expectativas que hay alrededor de la nueva Federación Mexicana de Clavados, recién conformada por los exdeportistas acuáticos mexicanos Fernando Platas, Alejandra Orozco y Adriana Jiménez.

“Es algo que necesitábamos, con más claridad y respaldo. Esto nos da tranquilidad para poner nuestra atención en las competencias y este apoyo puede llevarnos a un gran camino. Están haciendo un buen trabajo”, sentenció.

Foto: Yaretzy Osnaya

MAAZ