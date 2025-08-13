Después de la desastrosa actuación de los Kansas City Chiefs en el último Super Bowl, en donde fueron borrados del terreno de juego por los Philadelphia Eagles, la directiva decidió que era urgente traer algunos refuerzos, sobre todo en la línea ofensiva, la cual permitió que los Eagles capturaran en seis ocasiones a Patrick Mahomes.

Desde la temporada regular comenzar los problemas con la línea ofensiva, en la cual tuvieron que utilizar a cuatro tacles izquierdos distintos, ya que ninguno de los que ponían lograba proteger el lado ciego de Mahomes. El novato Kingsley Suamataia, a quien seleccionaron en la segunda ronda, fue todo un fiasco, por lo que tuvieron que cambiar de posición al guardia Joe Thuney, pero ahora que Thuney se encuentra con los Chicago Bears, tuvieron que reemplazarlo con el Jaylon Moore, quien jugó cuatro años con los San Francisco 49ers. Con los Niners Moore tuvo muchos altibajos y nunca pudo terminar de ganarse la titularidad, por lo que en este Draft también reclutaron al tacle ofensivo Josh Simmons, quien se encuentra proyectado para reclamar el puesto como titular una vez que se encuentre completamente recuperado de una lesión que sufrió el año pasado.

El resto de la ofensiva se mantiene sin cambios importantes. Los receptores donde Rashee Rice y Xavier Worthy seguirán siendo los principales objetivos de Mahomes.

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes (15), calienta antes del partido de pretemporada de la NFL contra los Arizona Cardinals. Créditos: AP

Rashee Rice tuvo una destacada temporada en 2023, cuando se quedó muy cerca de conseguir las 1,000 yardas, sin embargo, el año pasado sufrió una rotura en el ligamento de la rodilla, lo cual lo alejó de los emparrillados el resto de la temporada, pero ya se encuentra completamente recuperado y listo para demostrar que puede cargar con el peso del ataque aéreo, aunque sus planes podrían verse truncados ya que Rice podría recibir una sanción por parte de la NFL debido a un accidente de tránsito que ocasionó el año pasado.

Mientras tanto, Xavier Worthy hizo un gran trabajo en su primer año al promediar más de 10 yardas por recepción, lo cual le valió ganarse la confianza de Mahomes, aunque Worthy tampoco tuvo mucha competencia ya que los demás receptores del equipo (Juju Smith-Schuster y Skyy Moore) solamente han seguido decepcionando y Hollywood Brown se la pasó lesionado.

Isiah Pacheco continuará liderando el ataque terrestre mientras su salud se lo permita, y es que este aguerrido corredor también ha sido propenso a sufrir lesiones a lo largo de su carrera. El año pasado prácticamente jugó con una sola pierna, por lo que su producción al ataque disminuyó sustancialmente, así que ahora tendrá que pelear la titularidad con Kareem Hunt y con Elijah Mitchell, quien también cuenta con un largo historial de lesiones. A pesar de ser uno de los mejores Quarterbacks de la liga, Mahomes necesita que su cuerpo de corredores se mantenga sano, ya que el ataque se ha vuelto predecible.

El corredor de los Kansas City Chiefs, Kareem Hunt observa un ejercicio en el campo de entrenamiento. Créditos: AP

El haber aparecido en tres Super Bowls consecutivos ha sido muy costoso para la directiva de los Chiefs, ya que ha sido imposible mantener a todas sus estrellas, por lo que han tenido que dejar ir a varias de sus figuras, lo cual también les ha impedido hacer grandes contrataciones en la agencia libre. Este año tuvieron que sacrificar a Joe Thuney y a Justin Reid.

Es de aplaudirse la dinastía que Andy Reid ha logrado construir con los Chiefs en los últimos años, sin embargo, parece que el resto de los equipos de la liga ya han tomado nota de la forma en la que se les puede derrotar, lo cual complicará mucho sus aspiraciones para campeonar esta temporada, ya que no cuentan con un plantel lo suficientemente vasto para cubrir todas las bajas que han ido sufriendo, y a eso hay que sumar el hecho de que algunas de sus figuras se encuentran en el ocaso de sus carreras, como Travis Kelce quien con los años ha ido perdiendo la velocidad y movilidad que lo convirtieron en uno de los mejores alas cerradas de la liga.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 11-6

Diego Carreño

@diegocarrenoff