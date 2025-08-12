WBC Grand Prix: 3 mexicanos buscan las semifinales en Arabia Saudita

El WBC Grand Prix entra en una etapa decisiva con el arranque de su tercera fase en Arabia Saudita, después de dos intensas rondas y un total de 80 combates que han reunido a boxeadores de distintas partes del mundo.

El certamen, impulsado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), busca dar proyección internacional a nuevos talentos y consolidarse como un escaparate de alto nivel competitivo.

En esta nueva etapa, tres representantes mexicanos buscarán abrirse paso hacia las semifinales. En la categoría de peso pluma, Brandon Mejía Mosqueda tendrá un exigente compromiso frente al uzbeko Ayubkhon Bakhtiyorov. En peso superligero, Misael Cabrera Urías medirá fuerzas con otro peleador de Uzbekistán, Mujibillo Tursunov. Por su parte, en peso medio, Emiliano Aguillón Castro se enfrentará al francés Lancelot Proton de la Chapelle, un duelo que promete gran intensidad.

El WBC Grand Prix es un proyecto que comenzó a tomar forma una década después del fallecimiento de José Sulaimán, histórico presidente del CMB. Don José había concebido la idea de un torneo internacional que reuniera a jóvenes talentos y les ofreciera la oportunidad de desarrollarse bajo un marco de justicia y profesionalismo. Su hijo, Mauricio Sulaimán, actual titular del organismo, retomó esta visión y, con el apoyo de Turki Alalshikh, ministro de entretenimiento de Arabia Saudita, logró poner en marcha la primera edición.

Arranca la tercera fase del WBC Grand Prix 2025

Desde su inicio, el torneo ha reunido a púgiles de diversas naciones en un ambiente competitivo, pero también con un enfoque en el aprendizaje, la disciplina y el intercambio cultural. Los combates han generado largas jornadas con una producción de alto nivel y una organización que ha recibido reconocimiento internacional.

El atractivo del Grand Prix radica no solo en el título en disputa, sino también una bolsa de 250 mil dólares y la posibilidad de que los peleadores den un salto importante en sus carreras. Las dos primeras fases dejaron múltiples combates memorables y revelaron a varios contendientes que antes eran prácticamente desconocidos para el gran público.

Mauricio Sulaimán ha adelantado que ya se trabaja en la segunda edición del certamen, con la intención de ampliar la cantidad de participantes y países involucrados. La apuesta es que el Grand Prix se convierta en una cita obligada dentro del calendario del boxeo mundial y que mantenga el espíritu que inspiró su creación: abrir puertas, formar talentos y llevar el deporte a nuevos horizontes.