Muere el atleta Mattia Debertolis, se desvaneció en plena competencia mundial

Falleció el atleta Mattia Debertolis tras desvanecerse el pasado 8 de agosto en plena competencia cuando participaba en los XII Juegos Mundiales en China, permaneció hospitalizado durante cuatro días.

Hoy la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, el Comité Organizador de Chengdu y la Federación Internacional de orientación confirmó la noticia de su deceso mediante un comunicado compartido en sus redes sociales.

El deportista de 29 años era originario de Italia, se habría desplomado en pleno recorrido durante la prueba masculina de media distancia de orientación a pie bajo temperaturas extremas de 43 grados que se realizaba en la ciudad de Chengdu.

"A pesar de recibir atención médica experta inmediata en una de las principales instituciones médicas de China, falleció el 12 de agosto de 2025", señala el comunicado. Autoridades deportivas y familiares lamentaron su deceso.