Sin lugar a duda los Bengals son uno de los equipos más espectaculares y explosivos de toda la liga, gracias a su ofensiva, encabezada por su Quarterback estrella Joe Burrow, quien cuenta con una de las mejores duplas de receptores, conformada por Ja´Marr Chase y Tee Higgins, por lo que es difícil entender cómo es posible que este equipo no haya podido clasificar a los Playoffs el año pasado, aunque si uno se pone a analizar sus encuentros es muy evidente que la defensiva es la principal causante de sus males.

La temporada tuvieron la defensiva número 25 en contra de la carrera, además de que en seis ocasiones recibieron más de 30 puntos, razón por la que decidieron cambiar al Coordinador Defensivo este año, quedando a cargo Al Gordon, quien hasta hace poco era el Coordinador Defensivo de la Universidad de Notre Dame, donde tuvieron la segunda mejor defensiva, misma que permitió 14 puntos por encuentro.

Un gran problema con el que han enfrentado durante esta pretemporada ha sido el hecho de que Trey Hendrickson, quien es su mejor jugador, se encuentra en medio de una disputa contractual con el equipo, razón por la cual no está entrenando con el resto de sus compañeros. Hendrickson lleva dos temporadas consecutivas consiguiendo 17.5 capturas, lo cual lo coloca dentro de los mejores cazadores de cabezas de toda la NFL, por lo que quiere que se le pague acorde a ello, pero la directiva no está de acuerdo, ya que han preferido priorizar la extensión de sus jugadores ofensivos, como han sido los casos de Ja´Marr Chase y Tee Higgins, quienes están estrenando un nuevo contrato a partir de esta temporada.

El ala defensiva de los Cincinnati Bengals, Trey Hendrickson, saluda a la afición durante un entrenamiento en el estadio. Créditos: AP

Durante el último Draft, los Bengals se dieron a la tarea de reclutar defensivos, comenzando por Shemar Stewart, quien tardó un par de meses en incorporarse al equipo debido a que tampoco estaba de acuerdo con el contrato que le ofrecieron. Stewart, quien reemplazará al recientemente retirado Sam Hubbard, es un jugador que cuenta con todas las herramientas físicas necesarias para poder llegar a convertirse en un pilar de la defensa, aunque para ello le queda mucho camino por recorrer. Otro jugador del que esperan que rinda frutos pronto es el linebacker Demetrius Knight, quien hará mancuerna con Logan Wilson.

Joe Burrow fue el líder de la liga en yardas por pase la temporada anterior (4,918), así como en pases de anotación (43), y este año no piensa quitar el pie del acelerador, cómo nos pudimos dar cuenta este fin de semana, en donde lució imponente comandado una vez más a su ofensiva.

Hace unos meses Ja´Marr Chase se convirtió en el receptor mejor pagado de la NFL, después de haber conseguido la triple corona, al haber terminado como el receptor con el mayor número de recepciones (127), anotaciones (17) y yardas (1,708) de toda la liga en 2024.

El mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, calienta antes de un partido de pretemporada de la NFL. Créditos: AP

Burrow y Chase hasta a ciegas se entienden, y por si esto no bastara, los Bengals cuentan con otro excelente receptor el cual es Tee Higgins, quien en cualquier otro equipo sería el receptor número uno. Andrei Iosivas, Jermaine Burton y Charlie Jones se encuentran en plena batalla por ocupar la posición de tercer receptor del equipo, lo cual no es poca cosa en un ataque tan prolífico, ya que Burrow suele repartir sus pases entre todas sus armas.

En el ataque terrestre el corredor Chase Brown tiene la vía completamente libre para mantenerse como el titular, después de que decidieron cortar a Zack Moss, quien inició como titular algunos partidos el año pasado, pero una lesión en el cuello terminó con su temporada. El novato Tahj Brooks, de quien se han dicho muy buenas cosas durante esta pretemporada, se perfila para ser el corredor suplente de Brown, y es que la única competencia que tiene delante de él es el veterano Samaje Perine, quien el año pasado prácticamente no tuvo actividad con los Kansas City Chiefs.

Desde que Zac Taylor llegó a dirigir a este equipo en 2019, los Bengals se han convertido en uno de los rivales a vencer dentro de la Conferencia Americana, sin embargo, este año no pueden darse el lujo de perder nuevamente sus primeros dos encuentros de la temporada, lo cual les ha pasado en cinco de las últimas seis temporadas.

Los Bengals cuentan con una ofensiva de miedo, pero mientras la defensiva no se ponga al parejo, muy difícilmente podrán aspirar al título.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 9-8

Diego Carreño

@diegocarrenoff