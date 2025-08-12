Aaron Rodgers en Pittsburgh Steelers: así se está adaptando el veterano QB

Aaron Rodgers, el jugador más veterano de la NFL, continúa adaptándose a su nueva vida en Pittsburgh, tanto dentro como fuera del campo. El martes, el mariscal de campo de 41 años concluyó su primer —y probablemente único— campamento de entrenamiento con los Steelers en el Saint Vincent College, marcado por un detalle curioso pero significativo: aún no ha encontrado el casco adecuado.

La liga prohibió el modelo que Aaron Rodgers utilizó durante gran parte de su carrera debido a que ya no cumple con los estándares actuales de seguridad. Desde entonces, ha estado utilizando un casco de reemplazo que, según confesó, no lo convence.

"Estoy tratando de cambiarlo. Todavía estamos en el proceso. Parece una maldita nave espacial ahí fuera. Tenemos que cambiarlo", dijo el quarterback en conferencia de prensa

El problema se extiende también a la máscara facial. Aaron Rodgers busca conservar la que ha usado históricamente, pero no encaja bien en los cascos aprobados.

Es una máscara facial antigua, al igual que yo soy viejo. Estamos tratando de encontrar el casco adecuado ahora", agregó.

Mientras llega una solución, Rodgers deberá acostumbrarse a la incomodidad. Su próximo reto podría ser este jueves, cuando los Steelers y los Tampa Bay Buccaneers celebren una práctica conjunta antes de enfrentarse el sábado en el Estadio Acrisure. Aún no está confirmado si participará en los dos últimos juegos de pretemporada, pero el mariscal expresó entusiasmo por competir contra otro equipo.

Es bueno enfrentarse a un equipo diferente porque tienes la oportunidad de enfrentar defensas que no son suaves”, explicó. “Con suerte, Todd (Bowles, entrenador de Tampa Bay) hará algunas cosas para poner a prueba nuestra protección y darnos la oportunidad de obtener material en video para trabajar", comentó.

La ofensiva de Pittsburgh mostró solidez el pasado fin de semana, logrando 31 puntos en la victoria de pretemporada frente a Jacksonville, pese a la ausencia de Rodgers, el receptor DK Metcalf y el corredor Jaylen Warren. El veterano elogió el desempeño de los suplentes Mason Rudolph y Skylar Thompson, y aprovechó para analizar desde la banca cómo opera el equipo en su ausencia.

En su rol fuera del campo, Rodgers se definió como “la voz de la razón” en los auriculares de comunicación. “A veces la gente se asusta y empieza a gritar y chillar”, relató con su característico humor seco. “Otras veces, la gente está hablando cuando no debería. Yo soy más el alivio cómico ahí".