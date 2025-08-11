Los Tennessee Titans se encuentran en medio de una de sus peores crisis, misma que le costó la cabeza al Gerente General Ran Carthon, el cual únicamente estuvo al frente del equipo durante dos años, en los cuales terminaron con un récord combinado de 9 victorias y 25 derrotas. La primera mala decisión que Carthon tomó fue decisión que tomó fue despedir al entrenador Mike Vrabel, el cual que dirigió a al equipo del 2018 al 2023 y realmente no lo hizo nada mal durante ese tiempo, habiendo sido su mayor logro el llevarlos a la final de la Conferencia Americana en la temporada 2019. Brian Callahan, quien fue le Coordinador Ofensivo de los Cincinnati Bengals del 2019 al 2023, llegó el año pasado para sustituir a Vrabel, sin embargo, las cosas no pudieron haber salido peor para él en su primera campaña, ya que los Titans fueron el peor equipo de la NFL, con un récord de 3 victorias y 14 derrotas, lo que les valió tener la primera selección global del Draft de este año, con la cual reclutaron al Quarterback Cam Ward.

Apenas hace dos años los Titans habían seleccionado al mariscal de campo Will Levis, quien parecía ser el futuro de la franquicia, sin embargo, nunca terminó de consolidarse como titular indiscutible. Primero fue suplente de Ryan Tannehill y después comenzó a rotar la titularidad con Mason Rudolph. En este tiempo las estadísticas de Levis fueron mediocres, por lo que no dudaron ni por un instante para traer a Cam Ward, quien el año pasado consiguió con los Miami Hurricanes más de 4,000 yardas por aire, promediando 9.5 yardas por cada intento de pase, finalizando así con 39 anotaciones y 7 intercepciones.

En su primera temporada Ward no dispondrá de receptores muy espectaculares, pero al menos tiene a Calvin Ridley, quien lleva dos temporadas consecutivas sobrepasando las 1,000 yardas, el gran problema para Ridley ha sido el poder anotar, ya que promedia 6 anotaciones por temporada.

Cam Ward Makes a Good First Impression, But Titans Fall to Bucs in Preseason Opener



Game Recap presented by @LGUS — Tennessee Titans (@Titans) August 10, 2025

Tyler Lockett será otra de sus principales armas aéreas, y es que después de haber pasado casi toda su carrera con los Seattle Seahawks, Lockett viene a aportar su experiencia, lo cual será de gran ayuda para Cam Ward, sobre todo en situaciones de tercer down, ya que es un jugador que no se achica en los momentos más complicados.

El receptor Treylon Burks, quien llegó al equipo en 2022 para ser el sucesor de A.J. Brown, finalmente fue cortado del equipo apenas hace luego de haber sido uno de los mayores fiascos en la historia de los Titans. Durante estos años Burks únicamente fue capaz de anotar en una ocasión, y mucho de ello se debió a que las lesiones le impidieron demostrar todo su potencial, lo cual es una pena, ya que es un jugador del cual se esperaban grandes cosas.

Los novatos Elic Ayomanor y Chimere Dike buscarán ganarse un puesto dentro de la ofensiva titular, siendo su mayor competencia el veterano Van Jefferson, receptor que tuvo su mejor temporada con Los Angeles Rams en el lejano año del 2021.

The @Titans have signed QB Trevor Siemian and waived QB Tim Boyle.



Also, center Lloyd Cushenberry has passed his physical and is being activated from PUP.



STORY https://t.co/TI7dbRL7O3 pic.twitter.com/8KfhQc55Ah — Jim Wyatt (@jwyattsports) August 11, 2025

Las nuevas generaciones de Quarterbacks suelen ser jugadores muy atléticos los cuales dominan el ataque terrestre también, sin embargo, Ward es un Quarterback de la vieja escuela a quien no le gusta mucho salir de la bolsa de protección, pero eso no quiere decir que no sepa utilizar bien sus piernas en caso de que su línea ofensiva colapse.

El año pasado Tony Pollard demostró que puede ser un corredor titular eficiente, despúes de haber conseguido más de 1,300 yardas totales y de haber acarreado el ovoide en 260 ocasiones, sin embargo, este año buscarán que comparta más acarreos con su compañero Tyjae Spears, el cual cuenta con un gran talento para atrapar pases, pero desafortunadamente es alguien muy propenso a lesionarse, razón por la que su carrera no ha podido terminar de despegar.

La defensiva de este equipo, al igual que su ofensiva, fue de las peores el año pasado, y para esta temporada no se espera que exista una mejoría sustancial, ya que su mejor defensivo, el esquinero L´Jarius Sneed, continúa recuperándose de una cirugía de la rodilla la cual le ha impedido entrenar al parejo de sus compañeros durante toda esta pretemporada, aunque mantienen la esperanza de que pueda estar listo para el inicio de la temporada regular.

Los Titans finalmente cuentan con un Quarterback franquicia a quien tendrán que seguir arropando y rodeando de compañeros talentosos, pero por el momento el panorama no pinta nada bien para esta temporada ya que es un equipo con demasiadas carencias, por lo que el entrenador Callahan tendrá que hacer todo lo posible para tratar de sobrevivir un año más, mientras sigue armando a su equipo.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 6-11

Por: Diego Carreño

@diegocarrenoff