Se corona campeona de la Supercopa Femenil 2025 representativo de México Sub-15

Destacan el excelente desempeño de la Selección Mexicana Sub-15 y el histórico arbitraje 100% femenino durante todo el torneo.

La Supercopa 2025 rama femenil llegó a su fin con un extraordinario espectáculo deportivo que coronó a la Selección Nacional de México como campeonas en la categoría Sub-15 y a la Selección de El Camino como monarcas en la categoría Sub-13.

Destacan actuaciones sobresalientes

El torneo estuvo marcado por el excelente papel de la Selección Nacional de México Sub-15, que demostró su superioridad técnica y táctica a lo largo de toda la competencia, consolidándose como una de las generaciones más prometedoras para el futbol femenil mexicano.

Un aspecto histórico y digno de reconocimiento fue que todo el arbitraje del torneo estuvo a cargo exclusivamente de mujeres, marcando un precedente importante para el desarrollo y la igualdad en el futbol femenino nacional.

“Quiero reconocer a todas las árbitras que participaron en este torneo". Foto: Cortesía

A pesar de su juventud, las silbantes dejaron en claro su gran talento y calidad para conducir de la mejor manera las acciones de los encuentros. Con estas excelentes actuaciones, la Comisión de Árbitros refuerza su compromiso con la formación y preparación del arbitraje femenil con el objetivo de consolidar sus carreras con éxito.

Ivar Sisniega, presidente Ejecutivo de la FMF, externó su reconocimiento al trabajo realizado por las silbantes durante la justa deportiva:

“Quiero reconocer a todas las árbitras que participaron en este torneo. Hicimos un esfuerzo para que en este torneo solo hubieran árbitras mujeres y lo hicieron muy bien. Muchas felicidades y todo mi reconocimiento a las árbitras”.

Resultados finales por categoría

Categoría Sub-13:

1er lugar: Selección El Camino (Campeonas)

2do lugar: Selección de Baja California (Subcampeona)

3er lugar: Selección Nacional de México

4to lugar: Selección Sector Amateur

Categoría Sub-15:

1er lugar: Selección Nacional de México (Campeona)

2do lugar: Selección IME (Subcampeona)

3er lugar: Selección El Camino

4to lugar: Selección Sector Amateur

Mensaje de Ivar Sisniega

El presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Ivar Sisniega, dirigió un emotivo mensaje a las participantes:

"Agradezco a todas las jugadoras y a los padres de familia por estar presentes en esta competencia. Las invito a seguir creciendo y entrenando para convertirse en las mejores. El futuro del futbol femenino mexicano está en muy buenas manos".

También se dirigió un mensaje en inglés a las jugadoras méxico-americanas invitándolas a abrazar su cultura y su idioma, y a seguir dando lo mejor en la vida y en la cancha.

La Supercopa 2025 rama femenil demostró el creciente nivel del futbol femenil en México y reafirmó el compromiso con la formación integral de las nuevas generaciones de futbolistas mexicanas.

