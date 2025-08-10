Pateador de Jacksonville Jaguars logra el gol de campo más largo de la historia en la NFL

En el marco de la pretemporada 2025 de la NFL, este sábado 9 de agosto, los Pittsburgh Steelers se impusieron 31-25 a los Jacksonville Jaguars en un partido que, aunque sin consecuencias para la clasificación, dejó momentos dignos de los titulares. El duelo, disputado en el EverBank Stadium, tuvo como gran protagonista a un pateador que estuvo a punto de romper la historia: Cam Little.

El joven kicker de los Jaguars convirtió un impresionante gol de campo de 70 yardas justo antes del medio tiempo, una distancia que, de tratarse de temporada regular, habría superado el récord histórico de la NFL establecido por Justin Tucker (66 yardas) en 2021. Sin embargo, las reglas son claras: las estadísticas de pretemporada no se registran en los libros oficiales.

Little, de 21 años, es un pateador de segundo año en la liga, reclutado en la sexta ronda del Draft 2024 tras una sólida etapa universitaria con los Arkansas Razorbacks. En su año de novato acertó 27 de 29 intentos de gol de campo, con un máximo de 59 yardas, y no falló ninguno de sus 27 puntos extra. Nacido en Moore, Oklahoma, también se desempeña como especialista en kickoffs, logrando 65 touchbacks en 76 patadas durante 2024.

Pittsburgh Steelers vs Jacksonville Jaguars: Así fue el partido

Mientras el extraordinario gol de campo acaparaba la atención mediática, el partido en sí ofreció un vistazo a las piezas con las que ambos equipos planean encarar la temporada. Por el lado de Pittsburgh, el mariscal de campo Mason Rudolph abrió el juego con gran precisión: completó 9 de 10 pases para 84 yardas y un pase de touchdown dirigido al ala cerrada Darnell Washington.

En la segunda mitad, el relevo Skylar Thompson tomó el control de la ofensiva acerera, sumando 233 yardas por aire y tres anotaciones. Su actuación consolidó la ventaja de Pittsburgh y confirmó la profundidad de talento en la posición de mariscal.

En Jacksonville, la atención también estuvo sobre el novato Travis Hunter, segunda selección global del Draft 2025 y reciente ganador del Trofeo Heisman. Hunter, que llegó a la liga con la etiqueta de fenómeno de dos vías, jugó tanto en ofensiva como en defensiva. Como receptor, atrapó dos pases para 9 yardas, mientras que como esquinero mostró destellos de la habilidad que lo convirtió en una de las mayores promesas del año.

