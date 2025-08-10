Mueren dos boxeadores tras sufrir GRAVES lesiones cerebrales; ambos pelearon en la misma función

"La OMB lamenta el fallecimiento del boxeador japonés Hiromasa Urakawa, quien falleció trágicamente a causa de las lesiones sufridas durante su pelea contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korahuen Hall de Tokio". Así es como la Organización Mundial de Boxeo (WBO por sus siglas en inglés) dio a conocer la muerte de este boxeador, misma que se dio días después de la muerte de Shigetoshi Kotari, otro pugilista que peleó en la misma función de Urakawa, a inicios de mes.

Este tipo de noticias ponen en redes sociales de nueva cuenta el debate sobre la mesa, sobre esta clase de deportes en donde el riesgo de una lesión cerebral irreversible, puede tomar tintes trágicos como el de ambos boxeadores fallecidos tras actuar en la misma función de box.

Aunado a esto, ha trascendido que otro de los boxeadores que también participó en aquella función, Yamato Hata, sufrió de igual manera lesiones cerebrales, sin embargo, el deportista japonés se encuentra en coma luchando ahora por sobrevivir.

Hiromasa Urakawa fue el segundo boxeador que murió tras esta función | Crédito: Horimasa Urakawa Instagram

¿Qué pasó con los dos boxeadores que pelearon en la misma función y murieron?

A través de sus redes sociales, la OMB dio a conocer la muerte de ambos pugilistas, quienes fueron parte de la función denominada "Dynamic glove on u-next Volº35" el pasado 2 de agosto. Los dos pugilistas actuaron enfrentándose no entre sí, sino entre otros boxeadores.

Shigetoshi Kotari, de apenas 28 años de edad, peleó aquella ocasión por el título superpluma de la Federación de Boxeo de Oriente y Pacífico, en el evento organizado en Tokio.

En ese momento, la OMB dio a conocer la lamentable noticia de la siguiente manera:

El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del boxeador japonés Shigetoshi Katori, quien sucumbió a las lesiones sufridas durante su pelea por el título el pasado 2 de agosto. Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, su equipo y toda la comunidad boxística japonesa.

Días después de la muerte de Shigetoshi, la OMB dio a conocer la muerte de un segundo boxeador, Hiromasa Urakawa. "Esta desgarradora noticia llega apenas unos días después del fallecimiento trágicamente a causa de las lesiones sufridas durante su pelea contra Yoji Saito el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio. Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y la comunidad de boxeo japonesa durante este momento increíblemente difícil", escribieron en las redes de la OMB.

Los dos boxeadores fueron trasladados al hospital en su momento para ser sometidos a cirugías cerebrales.

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.



This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from… pic.twitter.com/CDzoSmKU2d — WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

¿Qué pasó con el otro boxeador que se encuentra en coma?

En el caso de Yamato Hata, la situación también es complicada. Este boxeador se enfrentó precisamente en esa cartelera a Shigetoshi Kotari, el primero de los dos boxeadores que fallecieron tras actuar en la misma función. Hata empató ante Kotari en aquella pelea.

Luego de darse a conocer ambas noticias, se supo que también Yamako Hata entró en coma y que se encuentra en este momento luchando por su vida, las oraciones no sólo van para con los familiares de las víctimas, sino también para con amigos y cercanos de Hata, para que salga avante de esta situación.

En redes sociales se hizo hincapié en referencia a las secuelas y riesgos de este tipo de deportes, en los que los golpes van directamente a la cabeza, causando lesiones que podrían provocar la muerte, como en el caso de ambos boxeadores japoneses. Además, se hizo énfasis en que las dos muertes hayan sido de pugilistas que participaron en la misma cartelera y que, el boxeador que se encuentra en coma, también haya peleado en ese mismo ring, algo que sucede en muy pocas ocasiones.