Isaac del Toro da una nueva embestida y gana la Vuelta a Burgos

El brillo de Issac Del Toro en Europa no se detiene. El ciclista mexicano se coronó campeón de la Vuelta a Burgos 2025 tras una espectacular remontada durante la última etapa.

A poco más de 14 kilómetros del final, un pinchazo parecía arruinar sus aspiraciones, pero el corredor del UAE Team Emirates no bajó los brazos, recuperó terreno y cruzó segundo en la meta de las exigentes Lagunas de Neila.

La etapa fue ganada por el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), quien se impuso en solitario en la mítica subida, pero el de Ensenada logró descontar los segundos necesarios para arrebatarle el liderato al francés Léo Bisiaux y asegurar su primer título en esta prueba española.

Del Toro superó por apenas 19 segundos al italiano Lorenzo Fortunato, confirmando que cada segundo contó en esta competencia tan pareja.

El mexicano reconoció que el incidente pudo complicarlo todo, pero destacó la fortaleza mental del equipo. “Tratamos de mantener el temple y hacer las cosas bien”, apuntó emocionado.

Con este triunfo, suma nueve victorias en la temporada y se convierte en el primer mexicano que gana la Vuelta a Burgos, ya que Raúl Alcalá sólo logró el subcampeonato en las ediciones 1992 y 1993.

