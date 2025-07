William Zepeda, invicto mexicano, enfrentará a Shakur Stevenson por el título del CMB

La carrera de William “Camaron” Zepeda está a punto de alcanzar un nuevo nivel, algo por lo que trabaja desde hace una década. Este sábado, en el estadio Louis Armstrong de Nueva York, el peleador mexicano subirá al ring para enfrentar el mayor reto de su carrera: retar al invicto Shakur Stevenson por el título mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Será su primera oportunidad de campeonato del mundo, y aunque las apuestas y el análisis técnicos colocan al estadounidense como amplio favorito, Zepeda confía en que su presión constante, volumen de golpes y potencia le bastarán para inclinar la balanza.

Zepeda, con marca perfecta de 33 triunfos, 27 de ellos por la vía del nocaut, se ha ganado a pulso este momento. Ha superado a peleadores como el excampeón Tevin Farmer, en dos ocasiones, y también ha noqueado a duros exponentes como Giovanni Cabrera, Maxi Hughes o el filipino Mercito Gesta para llegar a esta instancia.

Este martes 9 de julio durante el entrenamiento público celebrado en Queens, Nueva York, el originario de San Mateo Atenco, Estado de México, mostró confianza y serenidad ante los medios y fanáticos que lo rodeaban. Acompañado por su entrenador Jay Najar, dejó claro que no vino a figurar, sino a triunfar.

William Zepeda desafía los pronósticos y busca destronar a Shakur Stevenson

“Sé que es una pelea difícil, pero no imposible. Confío en mi preparación y en el trabajo que he hecho. Este sábado se le va a aparecer un monstruo a Shakur Stevenson”, aseguró. Con esas palabras, dejó en claro que su intención no es solo competir, sino hacer retroceder al campeón con presión, combinaciones explosivas y trabajo al cuerpo y así abrirse las puertas de una de las categorías más competidas de la actualidad.

“Una vez que sienta la presión, mis combinaciones, mi trabajo abajo, va a volver a lo de siempre: salir corriendo”, sentenció Zepeda con seguridad.

Shakur Stevenson, medallista olímpico y tres veces campeón mundial en distintas divisiones (pluma, superpluma y ligero), ha sido elusivo e imbatible hasta ahora. Con un estilo técnico, veloz, de gran defensa y solo la ofensiva necesaria, representa un desafío de alto nivel. Sin embargo, Zepeda no está intimidado.

“Mi volumen de golpes y la presión serán clave para ganarle a Shakur. Sé que muchos no creen que puedo ganar, pero este sábado voy a hacer que cambien de opinión”, agregó el “Camaron”.

En un deporte donde los momentos grandes marcan carreras para siempre, William Zepeda tiene la oportunidad de escribir una historia distinta: la del peleador mexicano que fue a Nueva York a desafiar los pronósticos y se volvió campeón mundial.

