Gilberto Mora nos dejó boquiabiertos: Santiago Giménez

La actuación de Gilberto Mora, futbolista de los Xolos de Tijuana, en la reciente Copa Oro no ha dejado a nadie indiferente y uno de los referentes actuales de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, lo reconoció recientemente.

Durante la presentación de una nueva línea de teléfonos celulares, el delantero del AC Milan de la liga italiana señaló que el accionar del mediocentro bajacaliforniano lo sorprendió y se ofreció a apoyarlo para dar el salto a Europa.

Acerca de los rumores que lo ponen en la órbita de la AS Roma, el ariete mexicano fue tajante: tiene un compromiso con el conjunto rossoneri y planea cumplirlo hasta que concluya el contrato que tiene actualmente,

“Salieron varias cosas. Desde que me fui a Europa, todos los meses me han puesto en otros equipos, pero sí me quedo”, explicó Giménez , quien aclaró que eligió el dorsal 7 en honor del legendario delantero del Milan, Andriy Shevchenko.

Sobre las críticas de ciertos sectores de la prensa deportiva sobre su desempeño, Giménez destacó que no le afectan, pues es consciente de su capacidad y la de sus compañeros para salir adelante.

“Sinceramente las críticas no me afectan en lo más mínimo, sé que voy con Dios y no necesito nada más. Creo que si hay algo que me mete presión soy yo mismo, no necesito que nadie más lo haga porque yo sé quién soy, sé lo que puedo dar, sé a dónde puedo llegar y sé que de la mano de Dios todo es posible”, concluyó.