México vs Estados Unidos: ¿se transmite por TV ABIERTA? Horario y CANAL EN VIVO la Final de la Copa Oro 2025

México y Estados Unidos fueron los clubes que se ganaron el lugar de poder disputar la Gran Final de la Copa Oro 2025. Los aztecas y estadounidense serán los encargados de revelar al nuevo campeón del torneo organizado por la CONCACAF. Se tiene que recordar que los dirigidos por Javier Aguirre buscan afianzarse como el Gigante de la CONCACAF al conseguir el bicampeonato del torneo continental, pero la tarea no será fácil, ya que enfrente tienen a Pochettino y sus pupilos que quieren demostrar que están listos para cosas importantes.

Por un lado, la Selección Mexicana llega a la Gran Final de la Copa Oro 2025 después de derrotar a Honduras por la mínima en Semifinales. El partido contra los catrachos fue bastante duro, ya que los centroamericanos se dedicaron a frenar a los aztecas a base de patadas y romper con el juego. El gol en el Levi's Stadium fue anotado por parte de Raúl Jiménez al minuto 50.Se tiene que recordar que en la segunda parte se le anuló un gol a Edson Álvarez por fuera de lugar. El cotejo terminó 1-0 para el conjunto Azteca.

En el otro lado se encuentra los de la Tierra del Tío Sam que se enfrentaron a una sorpresiva Guatemala en esta Copa Oro. Los dirigidos por Pochettino encontraron en Diego Luna al salvador, ya que apareció al minuto 4 y al minuto 15 para poner el marcador de 2-0 en favor de los de Estados Unidos. En el minuto 80, cuando el partido comenzaba a agonizar llegó Olger Escobar para poner el tanto que le diera esperanzas a Guatemala. El partido terminó 2-1 y los de la Unión Americana avanzaron a la Final del torneo de la CONCACAF.

El partido entre Estados Unidos y México de este domingo 6 de julio se disputará en el NRG Stadium, en Houston, Texas. La casa de los Texans de la NFL será el escenario donde se reunirán más de 70 mil espectadores para ver qué selección se consagra como la mejor de CONCACAF en este 2025. Se tiene que recordar que en el 2021 fue USA, pero en la última edición, en el 2023 lo hizo el equipo tricolor.

¿A qué hora será el partido entre México y Estados Unidos? | Final de la Copa Oro

El cotejo entre los aztecas y los estadounidenses está agendado para comenzar en punto de las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, por lo que los fans deben tener todo listo para pasar una tarde llena de futbol, emoción y sobre todo para conocer al nuevo campeón de la Copa Oro. En caso de que sea el conjunto tricolor se estaría consagrando como bicampeón del torneo organizado por al CONCACAF.

¿Dónde se podrá ver el partido entre México y Estados Unidos? | Final de la Copa Oro

Para todos aquellos que no se quieran perder un solo instante de lo que ocurra en el NRG Stadium, deben tener en cuenta que el partido se transmitirá por dos canales en televisión, peor que existirán otras formas de disfrutar de todo lo que ocurra en el rectángulo verde. Para los que quieran verlo en vivo y a todo color lo podrán hacer de forma gratuita a través de la señal del Canal 5. Para los que quieran verlo en TV de paga lo podrán hacer en TUDN. Por último lo podrán ver en streaming a través de la señal de VIX, donde deberán tener pagados los servicios para disfrutar del juego de la Copa Oro.

Como alternativa, en caso de no poder ver el partido, se podrá recurrir a la transmisión en vivo del Dr. García a través de su canal de YouTube. El ex futbolista, junto a Martinoli narrarán el partido, pero no contarán con la imagen del juego, por lo que será como disfrutar del partido en radio, mientras se puede ver en la pantalla a los narradores haciendo de las suyas.

Reviviendo el pasado uD83DuDC3A pic.twitter.com/JRR2mz1LE1 — Gold Cup (@GoldCup) July 6, 2025

Una tercera opción para mantenerse informados con lo que ocurra en el partido es a través de las diferentes plataformas de El Heraldo Media Group (Canal 8, Herald Radio y El Heraldo de México en su versión web y papel), donde se encontrarán con la mejor información antes, durante y después del partido; además de las reacciones, resultado y memes de la Gran Final de la Copa Oro 2025.