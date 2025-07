"Vivimos en Culiacán, sería imposible no conocerlos, pero eso no te hace delincuente": Julio César Chávez

La familia Chávez creció entre dos países. Con profundas raíces en Sinaloa, pero una carrera forjada en los cuadriláteros de Estados Unidos, han transitado durante décadas entre Culiacán y ciudades como Nevada, California y Texas.

Ahora, esa dualidad vuelve a colocarlos en el centro de la conversación pública, tras la detención de Julio César Chávez Jr. por autoridades migratorias en California.

El excampeón mundial fue aprehendido el pasado 2 de julio por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Studio City, California.

Las autoridades estadounidenses informaron que el hijo del legendario Julio César Chávez tenía una orden de aprehensión en México desde marzo de 2023, por presuntos vínculos con delincuencia organizada y tráfico de armas. Mientras que la Fiscalía General de la República confirmó que ha iniciado el procedimiento correspondiente para su deportación.

Ante la creciente atención mediática y las especulaciones sobre una posible conexión con el Cártel de Sinaloa, Julio César Chávez Sr. habló con El Heraldo de México en defensa de su hijo:

“Vivimos en Culiacán, sería imposible no conocer a toda esa gente que anda en cosas ilícitas. Pero eso no indica nada. Yo también los conocí en su momento y nunca se me señaló de nada. Mi hijo no es un delincuente”, dijo sobre cómo es la vida en una ciudad de poco más de un millón de habitantes.