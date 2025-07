Las Vegas Raiders

Desde que los Raiders se mudaron a Las Vegas, en una sola ocasión han clasificado a Playoffs, lo cual sucedió en la temporada 2021, por lo que tienen una enorme deuda con sus aficionados, misma que esperan saldar próximamente. La temporada pasada fueron un equipo muy frustrante con Antonio Pierce al mando, con quien únicamente consiguieron cuatro victorias, por lo que esta temporada han dado un enorme paso para enderezar el rumbo del equipo con la contratación del Gerente General John Spytek, quien proviene de una franquicia ganadora como son los Tampa Bay Buccaneers, y la primera decisión que tomó al asumir el cargo fue contratar a un entrenador de experiencia comprobada, como lo es Pete Carroll, quien fue campeón con los Seattle Seahawks en 2014.

Carroll fue el principal artífice de armar la legendaria “Legión del Boom”, sobrenombre por el cual se le conoció a la defensiva de los Seahawks principalmente en el año 2012, la cual se caracterizaba por su intensidad para jugar y su forma de taclear y arrollar a las ofensivas contrarias. Dicha defensiva estaba conformada por jugadores del calibre de Richard Sherman, Kam Chancellor, Earl Thomas, entre otros.

Lo primero que los Raiders están tratando de hace es armarse con una base sólida de jugadores de élite a quienes irán rodeando con otras piezas más adelante, ya que para Pete Carroll es una prioridad contar con una defensiva dominante, lo cual se dice fácil, pero en la práctica no es nada sencillo de conseguir, aunque tienen la enorme ventaja de contar en sus filas con el ala defensiva Maxx Crosby, quien es un jugador fuera de serie, mismo que ha conseguido alrededor de 60 capturas durante su carrera, convirtiéndose así en el terror de los Quarterbacks rivales.

Maxx Crosby ha conseguido alrededor de 60 capturas durante su carrera

Foto: IG/maxxcrosby

Durante la agencia libre no escatimaron en gastos para hacerse de los servicios de grandes jugadores, como son los linieros defensivos Devin White, Elandon Roberts y el safety Jeremy Chinn, quienes aportarán su experiencia para mejorar a la que fue una de las peores defensivas de la liga.

El año pasado vieron desfilar una pasarela de Quarterbacks, comenzando por Gardner Minshew, quien después de un inicio con tres derrotas y dos victorias, fue sustituido brevemente por Aidan O´Connell, pero una lesión en el pulgar lo dejó fuera de las canchas por varias semanas, por lo que Minshew regresó a la titularidad por un breve periodo, ya que sus constantes errores y pérdidas del ovoide hicieron que O´Connell recuperará el puesto una vez que fue dado de alta, aunque al final de la temporada fue Desmond Ridder quien terminó siendo su mariscal de campo, lanzando un total de dos pases de anotación en seis encuentros que disputó.

Por lo anterior, era obligatorio conseguir un nuevo Quarterback titular para esta temporada, siendo el veterano Geno Smith el elegido por el propio Carroll, quien lo dirigió durante varias temporadas con los Seahawks. Geno Smith no es un jugador espectacular, pero es alguien eficiente que logra darle a su equipo la oportunidad de ganar cada semana, razón por la cual Carroll no titubeó en contratarlo.

Geno Smith no es un jugador espectacular, pero es alguien eficiente

Foto: IG/geno

Con la partida de Davante Adams a los New York Jets el año pasado, el cuerpo de receptores quedó bastante mermado, quedando Jakobi Meyers como el receptor número uno del equipo, a pesar de ser un receptor que no es sobresaliente en ningún rubro. Durante el Draft decidieron reclutar con su segunda ronda a Jack Bech, quien es un jugador muy físico, el cual no rehúye al contacto, aunque sabe que en su primer año no será buscando con tanta frecuencia por Geno Smith, ya que el verdadero protagonista del ataque aéreo será ala cerrada Brock Bowers, quien tuvo una temporada de ensueño en 2024, al imponer un nuevo récord de pases atrapados para un ala cerrada novato (112), además de que también impuso el récord del mayor número de yardas obtenidas (1,194). Lo que hizo Bowers fue admirable, sobre todo si consideramos la calidad de los Quarterbacks con los que jugó, por lo que este año podemos esperar que sus números sean mucho mejores aún, aunque su nuevo Coordinador Ofensivo Chip Kelley, es alguien que prefiere atacar por tierra ataque, y más ahora que cuentan con el corredor Ashton Jeanty, quien es la nueva joya del equipo.

Brock Bowers tuvo una temporada de ensueño en 2024

Foto: IG/raiders

Los Raiders promediaron un total 79 yardas terrestres por partido, lo cual distó mucho de lo realizado por el equipo en 2022, cuando aún contaban con Josh Jacobs, quien ese año fue el líder corredor de la liga con más de 1,600 yardas.

Jeanty tuvo números impresionantes con la Universidad de Boise State, con quienes corrió para más de 2,700 yardas el año pasado, promediando 7 yardas por acarreo, razón por la cual es considerado como uno de los mejores prospectos que han llegado a la NFL en los últimos años, ya que es un jugador muy difícil de derribar y una vez encarrerado es prácticamente imposible alcanzarlo en campo abierto.

Jeanty tuvo números impresionantes con la Universidad de Boise State

Foto: IG/deuce

Este es un equipo que tiene los pilares necesarios para seguir desarrollándose a futuro, aunque siguen careciendo de un buen Quarterback que los pueda hacer trascender, ya que Geno Smith definitivamente no es el futuro de la franquicia, pero por el momento podemos decir que van por muy buen camino para poder regresar a ser uno de los principales protagonistas de la liga en un corto periodo de tiempo.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 6-11

Diego Carreño

@diegocarrenoff