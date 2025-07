Sebastián Fundora recibe cinturón Guerrero Azteca del WBC

Como un reconocimiento especial al desempeño mostrado en su última contienda, el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) entregó el cinturón Edición Guerrero Azteca al campeón superwelter Sebastián Fundora.

En una ceremonia especial realizada en la Ciudad de México, el espigado peleador estadounidense de raíces mexicanas recibió el fajín con motivos prehispánicos de manos de excampeones como Daniel Zaragoza y Pipino Cuevas. Este cinturón celebra los valores del guerrero azteca: fortaleza, coraje y resiliencia.

El recibir este cinturón de manos de leyendas es un gran triunfo. Siempre me he identificado como peleador mexicano, pero que ahora se me reconozca por el WBC es muy lindo”, declaró Fundora, quien ostenta actualmente el título superwelter del organismo verde y oro.