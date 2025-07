¿Chicharito Hernández falla como proveedor? Revelan deuda millonaria de pensión alimenticia

Javier Hernández, mejor conocido como Chicharito, se puso en boca de todos tras compartir unos videos con contenido misógino. A pesar de haber pedido disculpas por el tipo de mensaje que dejó en sus redes sociales, el jugador de Chivas no es perdonado por la gente en redes. Ahora, algunos internautas revelaron que CH14 está fallando como hombre proveedor, ya que tendría una deuda millonaria de pensión alimenticia.

Uno de los temas que revelaron en redes sociales fue la polémica en la que su ex esposa, Sarah Kohan, habría puesto una demanda en contra del máximo anotador de la Selección Mexicana por no pagar la pensión alimenticia de los dos pequeños que tuvieron juntos, Noah y Nala.

A pesar de no tener muchos detalles sobre el proceso legal, lo que es una realidad es que la influencer y modelo australiana habría demandado al futbolista por no haber pagado la pensión alimenticia correspondiente de Noah y Nala. Son los medios de comunicación los que aseguran que el delantero de Chivas tendría una deuda millonaria.

La demanda Sarah Kohan contra Chicharito por la pensión alimenticia

En los últimos años no se ha hablado sobre cómo va el proceso legal por la demanda de pensión alimenticia. Lo que es una realidad es que la australiana acusa al jugador de no involucrarse en la crianza de los niños. En el documento judicial se habría asegurado que CH14 no pone por delante la seguridad de los menores. La demanda se habría generado desde el 2021.

Ahora, de acuerdo con información de TV Notas, Hernández habría dejado de lado sus obligaciones legales con Noah y Nala, por lo que habría dejado de pagar la pensión alimenticia. Sarah habría solicitado ante el juzgado 100 mil dólares, es decir, cerca de 2 millones de pesos mexicanos para el cuidado y la manutención de sus hijos.

Sarah estaría solicitando 100 mil dólares al futbolista (IG: sarahkohan)

Se tiene que mencionar que esta cantidad es solicitada por la mamá de Noah y Nala se estipuló teniendo en cuenta que el futbolista tiene un ingreso anual cercano a los 8 millones de dólares. Es importante destacar que el sueldo del futbolista no está confirmado del todo, así como los montos que manejó el medio antes mencionado.

Hasta el momento Javier Hernández no se ha pronunciado sobre las acusaciones en las que se confirma que tiene una deuda millonaria por no pagar la pensión alimenticia. Sólo queda esperar a que el delantero del Club Guadalajara exprese cómo ha cambiado la situación de la pensión alimenticia. La presión mediática podría obligar a Chicharito a romper el silencio sobre este tema que comenzó en el 2021.