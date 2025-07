Boxeador mexicano dispuesto a cumplir la promesa que hace años le hizo a su esposa, hoy va por título mundial

Doce años atrás, Jorge El Chino García le hizo una promesa a su esposa Alejandra: que todo el esfuerzo, los sacrificios y las lágrimas tendrían recompensa.

Hoy, a punto de disputar el campeonato mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo frente al puertorriqueño Xander Zayas, siente que está a las puertas de cumplirla.

“Tal vez no soy el mejor peleador, no soy tan técnico como Xander, pero tengo muchos… muchas ganas”, dice Jorge con honestidad. Lo dice con la voz entrecortada, sabiendo que está peleando mucho más que un título: pelea por los suyos, por sus dos hijos —un niño de 7 años y una niña de 3— y por la mujer que decidió creer en él cuando aún no había cinturones a la vista.

Alejandra, su esposa, no ha sido solo testigo, ha sido parte clave del camino:

“Ella me ha apoyado en todo este proyecto, entre altas y bajas, sonrisas y llanto. Siempre firmes en el objetivo. Siempre fue el sueño. Para mí, entregarle ese cinturón a mi esposa, quien decidió apoyarme, significaría muchísimo”, confiesa.

El Chino, quien entrena bajo las órdenes de los Kochules, sabe que Zayas es talentoso, técnico y favorito, pero también sabe lo que ha tenido que recorrer para llegar a esta oportunidad.

Antes de dedicarse de lleno al boxeo, trabajó de todo: lavó autos, fue albañil, limpió casas, cortó árboles, trabajó en talleres mecánicos y de compresoras. Pero cuando llegó el momento de tomar una decisión, su esposa fue quien lo empujó al ring.

“Dios me puso una gran mujer en mi camino. Cuando llegamos al punto de ‘o trabajas o entrenas’, ella sacó la casta por la familia. Consiguió trabajo para que yo no me desenfocara. Me pidió que siguiera, que creyera”, recuerda, el peleador que ahora acumula un total de 33 triunfos, por cuatro descalabros, y 26 nocauts.

Ahora, El Chino pelea en Nueva York, una ciudad que solo conocía por fotos. Y lo hace con la ilusión intacta: “Saber que un chico vago puede alzarse a esas alturas… me emociona”.

Este sábado, en el Madison Square Garden, no solo estará en juego un cinturón mundial. Estará en juego una promesa hecha desde el corazón, y el sueño de un hombre que encontró en el sacrificio, el amor y la constancia su camino hacia la pelea más importante de su vida.

CS