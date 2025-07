¿Dónde y cuándo ver la pelea de Jorge García y Xander Zayas?

Por años, Puerto Rico ha buscado terminar con una sequía de campeones mundiales estables y Xander Zayas es una de esas cartas fuertes para regresar a una época de oro. Sin embargo, hay un mexicano que está dispuesto a ser la aduana.

El sinaloense Jorge García es el rival en turno de la pelea de este fin de semana en Nueva York y el premio que está sobre la línea es el campeonato absoluto vacante superwelter de la Organización Mundial de Boxeo. La primera oportunidad mundialista para ambos.

Con 28 años de edad y un récord de 33 victorias, cuatro derrotas y 26 nocauts, El Chino García busca cumplir con su anhelo de levantar una corona mundialista y el escenario no puede ser mejor: el Madison Square Garden, una de las grandes mecas del boxeo internacional, y además lo hará en calidad de estelar.

Del otro lado del ring, con 22 años y marca de 21 triunfos, con 13 por la vía corta, Xander llega con una racha de cinco nocauts en sus últimas 10 salidas y con la confianza de que la experiencia acumulada lo ayudará a superar a uno de los rivales históricos del boxeo de su país.

Los mexicanos son personas muy entregadas en el ring, valientes. Pero tiene razón García, aquí el que lo quiera más es el que va a salir con la mano en alto. No hay nada que quiera más que ser campeón mundial y me voy a entregar a la pelea. Haré lo que sé mejor que es entregarme, enfocarme en el triunfo y ya después me caerá todo como un balde de agua helada", declaró el que busca ser el heredero de las glorias boricuas.