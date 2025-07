¿Cuál es el peso máximo recomendado para hacer una sentadilla, según la IA?

Las redes sociales volvieron viral un video en el que un joven brasileño de 23 años se rompe las piernas al hacer sentadillas en un gimnasio. En el clip se observa que el fisicoculturista tenía 140 kilos colocados en la barra y al intentar sacar la tercera repetición pierde el control del peso y termina aplastándolo. En el clip se puede ver como se le rompen las dos tibias y los dos peronés, por lo que se queda en el piso. Gracias a la trágica historia que vivió Luis Pasetti toca hablar sobre los pesos recomendados para hacer sentadilla, según la Inteligencia Artificial.

Lo primero que se debe dejar claro es que no existe un mínimo o un máximo establecido, ya que cada persona cuenta con diferente fuerza. Lo que sí se puede hacer una recomendación de pesos dependiendo del nivel en el que se encuentra. Otro detalle importante es siempre estar bien acompañado de un coach o alguien que realice un buen apoyo cuando se esté cargando una carga máxima, sin importar si es un peso demasiado elevado o no. Lo importante es que sea un peso considerado como elevado para la persona que realizará el ejercicio.

Gracias a la duda de los pesos recomendados por nivel, se le preguntó a Copilot cuáles serían los pesos indicados para realizar un RM, es decir, una Repetición Máxima. La Inteligencia Artificial determinó un rango de pesos por nivel para que las personas intenten sacar una sola repetición; además de algunas consideraciones que se deben tener en cuenta antes de realizar el intento del RM.

Entre los puntos que destacó como importantes antes de realizar el peso máximo al hacer una sentadilla destaca la importancia de una buena técnica, ya que si no se cuenta con la técnica adecuada no se debe comenzar a trabajar con peso. En segundo lugar, no se debe subir el peso sin hacer una progresión gradual y un trabajo pensado en conseguir un RM. La tercera recomendación es acercarse con un entrenador certificado para que esté guiando el proceso.

El peso máximo de la sentadilla depende del nivel en el que se encuentra cada persona y sus objetivos (Pexels)

¿Cuáles son los pesos para una sentadilla recomendados por nivel?

Copilot enfocó sus recomendaciones enfocado en el portal Strenght Level, un portal español donde se realizara una tabla comparativa dependiendo los pesos y ejercicios. La IA decidió dividir las recomendaciones en hombres y mujeres debido a factores como el peso corporal y que los hombres pueden llegar a cargar más en algunos ejercicios. Eso sí, dejó claro que la edad y los objetivos harán que varíen los máximos a cargar.

Los hombres novatos deben buscar primero la técnica y después colocar peso , pero se recomienda un máximo de 64 kg para una repetición.

deben buscar primero la y después colocar , pero se recomienda un máximo de para una repetición. Los hombres principiantes debe cargar un máximo de 93 kg , buscando una repetición.

debe cargar un máximo de , buscando una repetición. Los hombres intermedios debe cargar un máximo de 130 kg , buscando una repetición.

debe cargar un máximo de , buscando una repetición. Los hombres avanzados debe cargar un máximo de 180-210 kg , buscando una repetición.

debe cargar un máximo de , buscando una repetición. Los hombres élites debe cargar un máximo de 240-280 kg, buscando una repetición.

En el caso de las mujeres y teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la Inteligencia Artificial, las damas cuentan con pesos bastante más bajos. Esto a pesar que se dice que las mujeres llegan a cargar más que los hombres cuando se tratan de ejercicios de pierna. Mejor presentemos los peso dependiendo el nivel.

Los mujeres novatas deben buscar primero la técnica y después colocar peso, pero se recomienda un máximo de 30 kg para una repetición.

deben buscar primero la técnica y después colocar peso, pero se recomienda un máximo de para una repetición. Los mujeres principiantes debe cargar un máximo de 48 kg, buscando una repetición.

debe cargar un máximo de buscando una repetición. Los mujeres de nivel intermedio debe cargar un máximo de 73 kg, buscando una repetición.

debe cargar un máximo de buscando una repetición. Los mujeres avanzadas debe cargar un máximo de 100-120 kg , buscando una repetición.

debe cargar un máximo de , buscando una repetición. Los mujeres élites debe cargar un máximo de 140-160 kg, buscando una repetición.

La Inteligencia Artificial indica que las mujeres, en promedio cargan un máximo de 160kg en su RM (Pexels)

¿Cuánto es lo máximo que ha levantado una persona en sentadilla?

De acuerdo con el libro de Récord Guinness, el hombre que más ha cargado al hacer una sentadilla fue Brian Carroll, quien impuso la marca el 3 de octubre del 2020 al levantar 592.3 kg en una competencia oficial de powerlifting. Se tiene que mencionar que para lograrlo, el atleta estaba acompañado de profesionales, además de contar el método monolift.

En el caso de la rama femenina, el registro de la que más ha levantado fue Olga Gemaletdinova, quien cargó un total de 310 kg. El logro lo realizó en el 2019 durante el Campeonato Mundial de Powerlifting en Moscú. Este hito todavía no se rompe, por lo que sigue siendo la mujer más fuerte para hacer sentadillas.