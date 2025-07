"Chicharito cometió un error": Miguel Layún

Las declaraciones del futbolista Javier Hernández, "Chicharito", siguen generando respuestas incluso de gente cercana a él, y esta vez fue el exfutbolista y empresario Miguel Layún, quien compartió su opinión ante las palabras de Hernández.

Fue en días pasados cuando el delantero de las Chivas del Guadalajara afirmó en un video publicado en redes sociales que las mujeres están fracasando y “tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad”.

"Cuando eres una figura pública tienes una responsabilidad muy grande porque tienes una voz que es escuchada y eso no lo puedes menospreciar. Creo que cometió un error", aseguró Layún en conferencia de prensa en el marco de la promoción de la décima temporada de Shark Tank México.

Layún aclaró que Javier Hernández es una persona a la que quiere y admira, pero cuyas acciones no respalda, pues, dijo, aunque una persona puede emitir su opinión sobre algún tema y todos tienen el derecho a opinar diferente, el futbolista está olvidando su papel como personaje público.

"Desde la voz pública tienes una responsabilidad que no puedes hacer de lado y algo por lo que se ha luchado no me parece tampoco correcto que tú voltees la espalda y que creas que tu opinión es la verdad absoluta y ahí está el error de él", aseguró Miguel Layún.